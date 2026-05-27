Një lexuese buzësh zbuloi se për çfarë folën Kylie Jenner dhe Timothee Chalamet në ndeshjen kundër Knicks
Kylie Jenner dhe Timothee Chalamet ndoqën ndeshjen e New York Knicks kundër Cleveland Cavaliers në Rocket Arena në Cleveland, ku kamerat regjistruan edhe bisedën e tyre.
Çifti ishte ulur pranë fushës ndërsa New York festoi një fitore 130-90 dhe avancoi në finalet e NBA-së për herë të parë në 27 vjet.
Jenner, një sipërmarrëse 28-vjeçare e yll televiziv dhe aktori Chalamet, 30 vjeç, veshën fanella blu të Knicks për këtë ndeshje, me komedianen Tracy Morgan të ulur pranë tyre.
Sipas analizës nga lexuesja e buzëve Nicole Hickling, Chalamet në një moment i tha Jenner-it: "Unë i bleva ato".
Ajo thuhet se u përgjigj: "Faleminderit, ata janë shumë të emocionuar që do të marrin një, do t'ua tregoj më vonë”.
Teksti nuk specifikonte se për kë po i referoheshin, por Jenner dihet se ka dy fëmijë, Stormi dhe Aire me ish-partnerin e saj Travis Scott.
Në një video tjetër, të xhiruar gjatë të njëjtës ndeshje, çifti u pa duke u puthur dhe përqafuar, dhe Chalamet më pas ndryshoi temën dhe tha: "Hajde, Knicks".
Në javët e fundit, të dy janë parë shpesh së bashku në ndeshjet e Knicks, kështu që kjo dalje tërhoqi edhe vëmendjen e tifozëve, veçanërisht për shkak të momenteve të regjistruara nga tribunat. /Telegrafi/