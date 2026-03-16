Një humbje që ndryshon gjithçka? Trajneri i Chelseat në rrezik serioz
Trajneri Liam Rosenior mund të përballet me shkarkim nga drejtimi i Chelseat, pasi periudha pozitive pas marrjes së detyrës duket se ka marrë fund.
Sipas një raporti nga Sky Sports në Francë, burime pranë klubit sugjerojnë se trajneri 41-vjeçar ka pak gjasa të vazhdojë në krye të skuadrës edhe sezonin e ardhshëm.
Rosenior e ndërtoi reputacionin e tij si trajner në Francë me Strasbourg dhe besohet se, nëse aventura e tij në “Stamford Bridge” përfundon më herët se sa pritej, ai mund të rikthehet lehtësisht për të punuar sërish në futbollin francez.
Raporti thekson se në klub po zhvillohet një “kërkim i dëshpëruar për stabilitet dhe rezultate” që përputhen me ambiciet e drejtuesve.
Megjithatë, drejtuesit e klubit ende nuk kanë marrë një vendim përfundimtar për të ardhmen e trajnerit, ndërsa Rosenior mbetet i fokusuar te ndeshjet e mbetura të sezonit.
Aktualisht, Chelsea renditet në vendin e gjashtë në Ligën Premier, vetëm një pikë larg vendit të pestë që pritet të sigurojë pjesëmarrjen në Ligën e Kampionëve dhe tre pikë pas vendit të katërt që mbahet nga Aston Villa.
Me tetë ndeshje të mbetura deri në fund të sezonit, kualifikimi në Ligën e Kampionëve duket të jetë minimumi i pritshmërive nga pronarët e klubit.
Që nga ardhja e tij në krye të skuadrës më 6 janar, kur zëvendësoi Enzo Maresca, Rosenior ka arritur rezultate relativisht të mira.
Në kampionat, skuadra ka regjistruar pesë fitore, dy barazime dhe dy humbje.
Humbja e fundit në shtëpi ndaj Newcastle United ishte veçanërisht zhgënjyese, duke pasur parasysh garën e ngushtë për vendet që çojnë në Ligën e Kampionëve.
Trajneri është kritikuar edhe për mënyrën e veçantë se si skuadra e tij grumbullohet rreth topit para fillimit të ndeshjeve, një ritual që sipas tij bëhet për të “respektuar topin”.
Para ndeshjes me Newcastle United, arbitri refuzoi të lëvizte gjatë këtij momenti, duke krijuar një situatë të sikletshme në fushë.
Megjithatë, statistikat tregojnë se Rosenior ka një përqindje fitoreje prej 59 për qind, më të lartë se 49 për qind që kishte paraardhësi i tij Enzo Maresca, i cili gjithashtu kishte fituar edhe FIFA Club World Cup gjatë kohës së tij në klub.
Pavarësisht kësaj, presioni mbi trajnerin mbetet i madh, që kur Roman Abramovich mori drejtimin e klubit në vitin 2003, në stolin e Chelseat kanë kaluar rreth 20 trajnerë të ndryshëm, përfshirë edhe ata të përkohshëm.
Kjo traditë e ndryshimeve të shpeshta ka vazhduar edhe pas blerjes së klubit në vitin 2022 nga Clearlake Capital.
Nëse Rosenior dëshiron të mbetet në krye të skuadrës edhe sezonin e ardhshëm, duket se sigurimi i një vendi në Ligën e Kampionëve do të jetë faktori vendimtar për të ardhmen e tij në “Stamford Bridge”. /Telegrafi/