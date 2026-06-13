Nikolloski: Fillojnë punimet për autostradën Shkup–Bllacë, ndërtojmë arterien kryesore për lidhjen me Kosovën dhe rajonin
Zëvendëskryeministri Aleksandar Nikolloski ka njoftuar se ka filluar ndërtimi i autostradës Shkup–Bllacë, një projekt që sipas tij do të shërbejë si një arterie kryesore për lidhjen e Maqedonisë së Veriut me Kosovën dhe rajonin.
Në një takim pune me drejtorin e zyrës së Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), Fatih Türkmenoğlu, është diskutuar realizimi i projektit të autostradës Shkup–Bllacë.
Sipas Nikolloskit, punimet do t’i realizojë një konzorcium i udhëhequr nga kompania vendore “Granit”, duke theksuar se një kompani vendore për herë të parë pas një kohe të gjatë po merr pjesë si bartëse e një projekti të tillë madhor infrastrukturor.
Autostrada Shkup–Bllacë, sipas tij, do të përmirësojë lidhjen me Kosovën dhe Malin e Zi, do të rrisë sigurinë në trafik dhe do të krijojë mundësi të reja për zhvillim ekonomik, tregti dhe investime në rajon.
Projekti parashikon ndërtimin e 5 tuneleve, 2 galerive dhe 12 urave, ndërsa gjithsej rreth 40 objekte infrastrukturore do të realizohen në terren.