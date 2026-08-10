Aksident në mes katër automjeteve në Shkup, shtatë të lënduar
MPB njofton se ka ndodhur një aksident i rëndë zinxhirore në mes katër automjeteve pranë "HEC Kozjak", në të cilën janë lënduar shtatë persona.
"Më 09.08.2026, në orën 16:00, në SPB Shkup u njoftua se në rrugën rajonale në drejtim të HEC Kozjak, në zonën e fsh. Varvarë, rrethina e Shkupit, ka ndodhur aksident rrugor ndërmjet automjetit të udhëtarëve “Volksvagen Golf” me targa të Shkupit, i drejtuar nga E.Xh.(19) nga fsh. Cërn Vërv, rrethina e Shkupit, automjetit të udhëtarëve “Seat” me targa të Shkupit, i drejtuar nga D.A.(31) nga fsh. Batinc, rrethina e Shkupit, automjetit transportues “Mercedes” me targa të Shkupit, i drejtuar nga Sh.S.(63) nga fsh. Malçishtë, rrethina e Shkupit dhe automjetit të udhëtarëve “Ford” me targa të Shkupit, i drejtuar nga N.L.(47) nga Shkupi.
Në aksident, lëndime të rënda trupore ka pësuar B.R.(18) nga fsh. Batincë, rrethina e Shkupit, bashkudhëtar në automjetin “Golf”, ndërsa lëndime trupore kanë pësuar katër shoferët, si dhe B.O.(30) nga fsh. Paligrad, rrethina e Shkupit dhe S.L. nga Shkupi, bashkudhëtarë në automjetet “Golf” dhe “Ford”, të konstatuara në Kompleksin e Klinikave “Nënë Tereza” dhe ISHP “Shën Naum i Ohrit”.
Një ekip i SPB Shkup ka bërë këqyrje të vendit të ngjarjes", thonë nga MPB./Telegrafi/