Nikolloski: Nuk ka ndryshime kushtetuese nën diktatin bullgar, bllokada është tërësisht politike
Nuk ka asgjë sekret. Qeveria ka një qëndrim të qartë dhe të vendosur se nuk do të pranojë ndryshime kushtetuese nën diktatin bullgar, tha zv. kryeministri dhe Ministri i Transportit i RMV-së, Aleksandar Nikolloski.
Nikolloski për "Sitel" tha se bllokada nga Sofja është politike dhe nuk ka të bëjë fare me progresin e reformave të vendit dhe se Maqedonia aktualisht po arrin rezultatet më të mira në aspektin e axhendës së reformave.
Duke iu referuar kritikave nga opozita për qëndrimin e Kryeministrit në Bruksel, Nikolloski i quajti ato "skandaloze", duke shpjeguar se ishte një vizitë private dhe e drejta për pushime të shkurtra me familjen.
I pyetur se çfarë po ndodh në negociatat me Bullgarinë, Nikolloski deklaroi se gjërat janë siç i njohim ne, nga njëra anë, kemi një marrëveshje të trashëguar që qeveria e mëparshme e nënshkroi ashtu siç e nënshkroi, dhe problemi më i madh është se nënshkroi një marrëveshje që nuk mundi ta zbatonte, dhe nga ana tjetër, kemi një qëndrim shumë të qartë dhe të vendosur të OBRM-PDUKM-së dhe qeverisë aktuale se nuk do të ketë ndryshime kushtetuese nën diktatin bullgar.
"Është normale që të dy vendet të komunikojnë, nuk ka asgjë të tmerrshme në komunikim. Çështja është se nëse gjendet një zgjidhje, ne këmbëngulim në këtë dhe kështu do të jetë, që të jetë brenda kornizës së parimeve që kanë OBRM-PDUKM dhe qeveria.
Nëse këto parime nuk respektohen, atëherë nuk do të ketë zgjidhje. Nuk mund ta them më thjesht se kaq", deklaroi Nikolloski.
I pyetur se çfarë është ndryshe nga viti i kaluar dhe tani në negociatat me Bullgarinë, Nikolloski tha se nuk sheh asgjë ndryshe.
"Është fakt që ka një moment pozitiv në lidhje me zgjerimin, të cilin mund të mos e kemi parë vitin e kaluar ose dy vjet më parë. Dhe është gjithashtu fakt që puna e përkushtuar e Qeverisë, me koordinimin personal të Kryeministrit Mickoski në lidhje me axhendën e reformave, po jep rezultate të mëdha përveç reformave, përveç fluksit financiar në vend dhe imazhit të vendit", tha Nikolloski./Telegrafi/