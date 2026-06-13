Të vjedhura jashtë vendit, sekuestrohen 13 varëse me gurë diamanti, mbi 15 kg ari e ora të markave të ndryshme – Policia e Shtetit publikon pamje
Policia e Shtetit ka bërë të ditur se është finalizuar operacioni policor i koduar “Stolen Gold”, ku si rrjedhojë është goditur një skemë kriminale e trafikimit dhe tregtimit të sendeve me vlerë, të dyshuara si të vjedhura jashtë vendit.
Policia njofton se të dyshuarit i siguronin sende me vlerë në Itali dhe Greqi, i fusnin kontrabandë në Shqipëri dhe i tregtonin në argjendari në Fier dhe Lushnjë.
Lidhur me këtë është vënë në pranga një 27-vjeçar, D.S, banues në fshatin Kreshpan, Fier.
Ndërkaq, në kërkim është një 45-vjeçar, i dyshuar për të njëjtën veprimtari kriminale. Po ashtu janë proceduar penalisht 7 administratorë argjendarish.
“Sekuestrohen 15 kg e 259 gramë ar, 4 kg e 281 gramë argjend, 612 ora të markave të ndryshme, 13 varëse me gurë diamanti, sende të dyshuara me vlerë artistike e kulturore, para në lekë dhe euro, aparate celularë, DVR dhe sende të tjera.
Vlera paraprake e sendeve të sekuestruara llogaritet rreth 2 milionë euro”, thuhet në njoftim.
Nga veprimet hetimore dyshohet se ky shtetasi i arrestuar, 27 vjeçari siguronte në mënyrë të kundërligjshme sende me vlerë, bizhuteri ari dhe argjendi, ora të markave të ndryshme, si dhe objekte të tjera me interes ekonomik, të cilat dyshohet se ishin përfituar nga vjedhje të kryera jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, kryesisht në Itali dhe Greqi, dhe më pas i tregtonte në subjekte argjendarie të ndryshme.
Gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e tij u gjetën dhe u sekuestruan bizhuteri, ora, sende të dyshuara me vlerë artistike dhe kulturore, si dhe fishekë arme gjahu.
Në vijim të veprimeve procedurale u proceduan penalisht në gjendje të lirë shtetasit: D. H., 45 vjeç, E. Gj., 38 vjeç, dhe A. Sh., 35 vjeç, të tre banues në Fier si dhe M. S., 39 vjeç, A. K., 62 vjeç, B. B., 65 vjeç, dhe J. D., 41 vjeçe, të katërt banues në Lushnjë.
Këta shtetas, administratorë të subjekteve argjendarie, dyshohen se blinin dhe tregtonin sende të dyshuara si të vjedhura, të siguruara nga shtetasi D. S.
Gjithashtu, nga verifikimet e kryera dyshohet se në subjektet e tyre tregtare disponoheshin mallra pa dokumentacion ligjor të origjinës, si dhe sende me vlerë të dyshuara si mall kontrabandë. Një pjesë e konsiderueshme e sendeve të sekuestruara u gjet edhe gjatë kontrolleve të ushtruara në banesat e tyre.
Në vijim të hetimeve u shpall në kërkim shtetasi: B. A., 45 vjeç, banues në fshatin Kraps, Fier.
Nga veprimet hetimore dyshohet se ky shtetas ushtronte të njëjtën veprimtari kriminale me shtetasin D. S., duke siguruar sende me vlerë jashtë vendit dhe duke i tregtuar ato në argjendari të ndryshme në Fier dhe Lushnjë.
Gjatë kontrollit të banesës së tij u gjetën dhe u sekuestruan ora të markave të ndryshme, bizhuteri ari dhe argjendi, si dhe një shkop gome i ngjashëm me atë të Policisë. Vijon puna intensive për lokalizimin dhe kapjen e tij.
Hetimet vijojnë për identifikimin dhe dokumentimin e plotë ligjor të personave të tjerë që mund të jenë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale.
Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme. /Telegrafi/