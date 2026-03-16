Gazetari anglez zbulon se Chelsea do të shpenzojë shumë në verë
Gazetari i David Ornstein nga The Athletic ka deklaruar në NBC se Chelsea po përgatitet për një tjetër afat kalimtar veror të ngjeshur, pavarësisht një janari relativisht të qetë.
Ornstein tha se pozicioni financiar i klubit është përmirësuar pas humbjeve të mëdha në vitet e fundit, gjë që do të thotë se Chelsea nuk ka nevojë të shesë lojtarë kyç.
“Ata kanë pasur humbje të mëdha financiare, por kjo ndodhi në sezonet e fundit. Fjala nga Stamford Bridge është se ata janë në formë më të mirë tani dhe nuk kanë nevojë të shesin asnjë nga lojtarët e tyre kryesorë dhe nuk kanë ndërmend ta bëjnë këtë”, tha Ornstein.
Ai shtoi se Chelsea ka të ngjarë të gjenerojë fonde përmes shitjeve të lojtarëve të dorës së dytë përpara se të riinvestojë në të gjithë skuadrën.
“Do të shihni shitje nga periferia që jam i sigurt se do të sjellin përsëri shumë para dhe ata duan të investojnë në verë. Në sulm, në mesfushë, në mbrojtje. Nuk po dëgjoj sugjerime se ata do ta bëjnë këtë në departamentin e portierëve, për sa kohë që qëndrojnë gjërat".
Chelsea ka shpenzuar shumë nën pronësinë aktuale të klubit, të udhëhequr nga Todd Boehly dhe Behdad Eghbali, por rekrutimet pritet të vazhdojnë ndërsa ata riformësojnë skuadrën nën drejtimin e trajnerit Liam Rosenior. /Telegrafi/