Një foto e fëmijërisë së një prej aktoreve më të suksesshme po qarkullon në internet - e dini kush është
Aktorja australiane, Margot Robbie, ka tërhequr sërish vëmendjen e publikut, pasi një foto e saj e vjetër nga adoleshenca u shfaq në rrjetet sociale, e cila u bë shpejt virale.
Në foton, të bërë me rastin e ditëlindjes së saj të 13-të në vitin 2003, Robbie duket pothuajse e panjohur në krahasim me imazhin e saj sot.
Në atë kohë, ajo mbante syze dhe e kalonte kohën rastësisht në shtrat duke lexuar një libër nga seria "Harry Potter", me një filxhan çaj, me flokë më të errët se sot.
Fotografia shkaktoi një mori reagimesh në internet, ku përdoruesit shprehën habi për transformimin e madh të aktores.
Robbie ka folur më parë për dashurinë e saj për serinë “Harry Potter”, duke pranuar se si adoleshente ishte një fanse e madhe dhe madje donte të mbante syze si personazhi kryesor.
Gjatë një paraqitjeje në emisionin e Jimmy Kimmel në vitin 2016, ajo pranoi se gënjeu për të vendosur syze sepse donte të dukej si Harry.
"Kur bëhet fjalë për 'Harry Potter', unë jam një fanatike e madhe. E dini çfarë është veçanërisht patetike në lidhje me këtë foto... disa gjëra në fakt. Së pari: Ishte ditëlindja ime, kështu që kështu vendosa ta kaloj ditëlindjen time...", deklaroi ajo. /Telegrafi/
