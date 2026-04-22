Nis procedura për ndarjen e bursave komunale në Gjilan për studentët që kanë aplikuar
Drejtoria Komunale e Arsimit në Gjilan ka njoftuar se do të vazhdojë me hapat e mëtejmë për ndarjen e bursave komunale për studentët që kanë aplikuar në konkursin nr. 77690, të shpallur më 22 gusht 2025.
Sipas njoftimit, procesi do të realizohet në koordinim me Kuvendi Komunal i Gjilanit dhe do të përfshijë të gjithë aplikantët që i kanë plotësuar kriteret e përcaktuara në konkurs.
“Drejtoria Komunale e Arsimit në Gjilan, në koordinim me Kuvendin Komunal të Gjilanit, do të vazhdojë me hapat e mëtejmë për ndarjen e bursave për të gjithë studentët që i kanë plotësuar kriteret e konkursit”, thuhet në njoftim.
Institucioni ka shprehur keqardhje për vonesat në proces, të cilat, sipas tyre, kanë ardhur si pasojë e mungesës së buxhetit dhe konsolidimit të Kuvendit Komunal.
“Drejtoria Komunale e Arsimit shpreh keqardhje për vonesat në këtë proces, të cilat kanë ardhur si pasojë e mungesës së buxhetit dhe konsolidimit të Kuvendit Komunal”, theksohet më tej.
Tutje bëhet e ditur se me themelimin e komisionit nga Kuvendi Komunal, procesi i ndarjes së bursave do të trajtohet me prioritet.
“Me themelimin e komisionit nga Kuvendi Komunal, si pikë e rendit të ditës, DKA do të procedojë me prioritet të lartë me të gjithë hapat e mëtutjeshëm që janë në përgjegjësinë tonë”, thuhet në njoftim.
Në fund, Drejtoria e Arsimit në Gjilan ka falënderuar studentët për mirëkuptimin e tyre gjatë këtij procesi. /Telegrafi/