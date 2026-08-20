Nis një peticion global për ta larguar Infantinon nga FIFA, nënshkruhet nga mijëra njerëz
Presioni po rritet mbi presidentin e FIFA-s, Gianni Infantino. Organizatat e tifozëve nga e gjithë bota kanë nisur një peticion global duke kërkuar dorëheqjen e tij dhe ndryshime rrënjësore në mënyrën se si drejtohet FIFA.
Fushata po përhapet nën sloganin "InfantinoOut" dhe nismëtarët e saj përfshijnë grupet më të mëdha të organizuara të tifozëve nga Evropa, Afrika dhe Amerika e Veriut.
Peticioni mbështetet nga Football Supporters Europe, Football Supporters Africa dhe Këshilli i Pavarur i Tifozëve nga Amerika e Veriut, si dhe rreth 40 organizata kombëtare tifozësh nga e gjithë bota.
Ky peticion u lansua më 19 gusht dhe në kohën e shkrimit të këtij dokumenti ka mbledhur më shumë se 15,000 nënshkrime të verifikuara. Pothuajse 13,000 njerëz e kanë nënshkruar vetëm sot (e enjte).
Arsyeja kryesore për rebelimin e ri kundër Infantinos është projekti i tij i dështuar FIFA Forward Enterprise. Infantino u përpoq këtë verë t’i ndante operacionet komerciale të FIFA-s në një kompani të re dhe t’ua shiste investitorëve privatë një pjesë të të ardhurave nga garat, të cilat përfshijnë Kupën e Botës për meshkuj dhe femra dhe Kupën e Botës për Klube.
📢 Back the petition by supporters organisations representing millions of fans globally calling for Gianni Infantino to resign & urgent reform in @FIFAcom.
Football needs leadership that is accountable. Time to act. #InfantinOUT
🔗 https://t.co/5S9vQElSL3 pic.twitter.com/F5ii3Tbf0I
— Football Supporters Europe (@FansEurope) August 20, 2026
Projekti u vlerësua në rreth 20 miliardë dollarë, ose afërsisht 17 miliardë euro, dhe plani parashikonte shitjen e 20 pë rqind të kompanisë te investitorët privatë. Pas kundërshtimit të fortë nga organizatat e futbollit, Infantino e tërhoqi propozimin në fund të korrikut.
Organizatat e tifozëve besojnë se tërheqja e projektit nuk është e mjaftueshme. "Përpjekja e turpshme nga një person, vetë presidenti i FIFA-s, për t'ua shitur Kupën e Botës investitorëve privatë zbuloi një tradhti që futbolli nuk do ta harrojë", thuhet në peticion.
Ata kërkojnë transparencë të plotë në vendimet e mëdha, përfshirje më të madhe të konfederatave, federatave, ligave, klubeve, lojtarëve dhe tifozëve, si dhe mbikëqyrje më të fortë të pavarur të njerëzve që drejtojnë organizatën. Propozuesit argumentojnë se sistemi në të cilin FIFA mbikëqyr kryesisht veten ka treguar dobësi serioze.
Infantino humbet mbështetjen e pesë nënkryetarëve të FIFA-s
Revolta e tifozëve vjen në një kohë kur pozicioni i Infantinos është tronditur seriozisht dhe brenda nivelit më të lartë të futbollit. Presidentët e UEFA-s, AFC-së dhe CONCACAF-it e kanë kritikuar mënyrën se si e ka trajtuar projektin, me krerët e tre organizatave kontinentale që më parë e kanë quajtur lëvizjen e Infantinos një shkelje serioze të besimit.
Infantino mbeti gjithashtu pa mbështetjen e pesë prej tetë nënkryetarëve të FIFA-s. I fundit që i ktheu shpinën ishte presidenti i Federatës Hungareze të Futbollit, Sandor Csanyi, i cili tha se kishte humbur besimin në gjykimin e tij profesional, standardet etike dhe lidershipin.
Para tij, Presidenti i UEFA-s Aleksander Ceferin, Presidenti i CONCACAF Victor Montagliani, Presidenti i Konfederatës Aziatike të Futbollit Salman bin Ibrahim Al Khalifa dhe Presidentja e FA-së, Debbie Hewitt, folën kundër Infantinos.
Tifozët e kritikojnë gjithashtu për çmimet e biletave dhe projektin e mbajtjes së Kupës së Botës çdo dy vjet
Peticioni nuk ndalet vetëm në përpjekjen për të sjellë kapital privat në garat e FIFA-s. Mbështetësit gjithashtu kritikojnë Infantinon për politikën e tij të çmimeve të biletave për Kupën e Botës 2026, rolin e tij në bisedimet e mëparshme rreth garave ndërkombëtare të mbyllura dhe idenë që Kupa e Botës të luhet çdo dy vjet.
Infantino ka qenë president i FIFA-s që nga viti 2016 dhe do të kandidojë përsëri në zgjedhjet e vitit të ardhshëm në Marok. Përpara krizës së fundit, dukej se ai mund të siguronte një mandat të ri pa një kundërshtar serioz, por situata ka ndryshuar ndjeshëm në javët e fundit. Afati i fundit për paraqitjen e nominimeve për presidencën e FIFA-s është 18 nëntori. /Telegrafi/