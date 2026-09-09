Napoli dhe Arsenali kanë publikuar formacionet zyrtare për përballjen e parë të fazës së ligës në Ligën e Kampionëve.

Lajmi i mirë është se Amir Rrahmani do ta nisë ndeshjen nga minuta e parë për Napolin. Kapiteni i Kosovës do të formojë qendrën e mbrojtjes së skuadrës italiane së bashku me Rafa Marín.

Në anën tjetër, Arsenali starton me emra si Bukayo Saka, Martin Ødegaard, Eberechi Eze dhe Viktor Gyökeres në sulm.


Napoli synon ta nisë me fitore aventurën evropiane, ndërsa Rrahmani do të ketë detyrë të rëndësishme përballë repartit ofensiv të londinezëve.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marín, Olivera; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Højlund, Alisson Santos.

Arsenal: David Raya; White, Konsa, Gabriel, Hincapié; Mikel Merino, Rice; Saka, Ødegaard, Eze; Gyökeres.


/Telegrafi/

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