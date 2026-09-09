PSG e nis rrugëtimin për ta mbrojtur titullin e kampionit të Evropës ndaj Bratislavas, formacionet zyrtare
Paris Saint-Germain është nikoqir i Slovan Bratislava, në kuadër të xhiros së parë për fazën e ligës të Ligës së Kampionëve.
“Parisienët” kanë pasur një rekord jo të mirë që kur nisi sezoni dhe synojnë këndelljen me këtë sfidë në “Parkun e Princave”.
Bratislava në anën tjetër do të provojë të shkaktojë ndonjë befasi te kampioni i Evropës.
Formacionet zyrtare:
PSG: Safonov; Mendes, Pacho, Zabarnyi, Hakimi; Ruiz, Vitinha, Fernandez; Akilouche, Dembele, Torres
Slovan Bratislava: Takac, Blackman, Bajric, Markovic, Cruz; Martinez, Pokorny, Ibrahim; Barseghyan, Sporar, Camara
Përballja do të nisë nga ora 21:00./Telegrafi/
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