Paris Saint-Germain është nikoqir i Slovan Bratislava, në kuadër të xhiros së parë për fazën e ligës të Ligës së Kampionëve.

“Parisienët” kanë pasur një rekord jo të mirë që kur nisi sezoni dhe synojnë këndelljen me këtë sfidë në “Parkun e Princave”.

Bratislava në anën tjetër do të provojë të shkaktojë ndonjë befasi te kampioni i Evropës.

Formacionet zyrtare:

PSG: Safonov; Mendes, Pacho, Zabarnyi, Hakimi; Ruiz, Vitinha, Fernandez; Akilouche, Dembele, Torres

Slovan Bratislava: Takac, Blackman, Bajric, Markovic, Cruz; Martinez, Pokorny, Ibrahim; Barseghyan, Sporar, Camara

Përballja do të nisë nga ora 21:00./Telegrafi/

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