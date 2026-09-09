Liverpooli dhe Atletico synojnë ta nisin me fitore rrugëtimin në Ligën e Kampionëve, formacionet zyrtare
Liverpooli është nikoqir i Atletico Madridit, sfidë e vlefshme për xhiron e parë të fazës së ligës të Ligës së Kampionëve.
Si “Reds” ashtu edhe “Los Rijoblancos” synojnë ta nisin vetëm me fitore këtë aventurë, me objektivin për ta fituar tërë kompeticionin.
Formacionet e zgjedhura nga Andoni Iraola, respektivisht Diego Simeone tashmë janë bërë publike.
Liverpool: Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai; Numoha, Wirtz, Barcola; Isak
Ready for #UCL action 👊🔴 pic.twitter.com/XyOupLwsRe
— Liverpool FC (@LFC) September 9, 2026
Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Romero, Hancko; Simeone, Barrios, Koke, Baena; Alvarez, Kang-in Lee.
Përballja do të nisë nga ora 21:00 dhe zhvillohet në “Anfield”./Telegrafi/
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