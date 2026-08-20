“Kam humbur besimin tek ty”, nënkryetari i FIFA-s sulmon ashpër Infantinon
Presidenti i Federatës Hungareze të Futbollit dhe nënkryetari i FIFA-s, Sandor Csanyi, ka nisur një sulm të ashpër ndaj presidentit të FIFA-s, Gianni Infantino, duke vënë hapur në dyshim udhëheqjen e tij në organin qeverisës të futbollit botëror.
Sipas The Guardian, Csanyi i dërgoi një letër Infantinos në të cilën tha se kishte “humbur besimin që më parë i kisha dhënë”.
Zyrtari hungarez i futbollit ngriti shqetësime serioze në lidhje me vendimet profesionale, standardet etike dhe cilësitë e lidershipit të Infantinos, duke sugjeruar se presidenti i FIFA-s ishte larguar nga parimet që kishin mbështetur më parë bashkëpunimin e tyre.
“Besimi im në aftësinë tuaj për të udhëhequr me sukses dhe në mënyrë efektive FIFA-n në përputhje me vlerat e përbashkëta që më parë formonin bazën e bashkëpunimit tonë është minuar”, shkroi Csanyi.
Komentet e Csanyit përfaqësojnë një kritikë të rrallë dhe jashtëzakonisht të drejtpërdrejtë ndaj Infantinos nga një zyrtar i lartë i FIFA-s, duke pasur parasysh pozicionin e hungarezit si një nga nënkryetarët e organizatës. /Telegrafi/