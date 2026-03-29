Nikol largohet nga Big Brother VIP Albania, përfundon rrugëtimi i saj në garë
Nga televotimi i mbrëmshëm në Big Brother VIP Albania, është eliminuar Nikol, duke i dhënë fund eksperiencës së saj në shtëpinë më të famshme në Shqipëri.
Vendimi i publikut në këtë televotim rezultoi vendimtar për fatin e saj në lojë, duke bërë që gara e saj për çmimin e madh të përfundojë pikërisht këtë mbrëmje.
Eliminimi i saj vjen në një fazë të rëndësishme të spektaklit, ku çdo votë dhe çdo përballje bëhet edhe më vendimtare për banorët që synojnë finalen. /Telegrafi/
