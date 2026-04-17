Nico Paz, talenti argjentinas i lindur në vitin 2004, i cili aktualisht luan për Comon, po e ngroh tregun e transferimeve, pasi po lidhet me një transferim të madh në verë.

Ylli argjentinas ka folur në lidhje me sezonin e tij me Comon nën drejtimin e trajnerit Cesc Fabregas, si dhe mundësitë e tij për një transferim të madh gjatë verës.

“Po kalojmë një sezon të mirë; sinqerisht, nuk e prisnim të ishte kaq i bukur, por puna e jashtëzakonshme që kemi bërë po jep frytet e saj dhe mendoj se e meritojmë”, ka thënë fillimisht Paz për SportMediaset.

“Fabregas ka qenë faktori më i rëndësishëm. Ai ka shumë besim tek ne; është një trajner i ri, dikush që jeton për futbollin, punon shumë, studion shumë dhe më lejon të luaj ashtu siç dua. Kjo është thelbësore”.

Zanetti dhe Milito takohen me Nico Paz, shtohen zërat për transferimin e yllit të Comos te Interi

“Kur luaj futboll, përpiqem të bëj gjërat e mia. Nuk mendoj për gjëra jashtë fushës, vetëm për lojën. I bëj presion vetes”.

“Kontakte me Interin? Jo, nuk ka pasur asgjë. Real Madridin? Nuk dua të mendoj për këto gjëra. Jam 100% i përqendruar këtu në Como. Dua të jap gjithçka në fushë këtu. Nëse ka një mundësi në të ardhmen, do ta shohim”, përfundoi ylli i Comos.

Ndryshe, Paz synon ta udhëheqë Comon drejt Ligës së Kampionëve dhe finales së Kupës së Italisë, duke ëndërruar që Kupa e Botës të lançojë një të ardhme profesionale gjithnjë e më ambicioze që, për momentin, mban aromën e një rikthimi në Real Madrid. /Telegrafi/

