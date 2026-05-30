Aston Villa përgatit dy transferime bombastike nga Liga Premier, dëshiron të 'luftojë' në Ligën e Kampionëve
Aston Villa po përgatitet për një verë ambicioze pas një sezoni historik. Ekipi i Unai Emery fitoi Ligën e Evropës, përfundoi në pozitën e katërt në Ligën Premier dhe do të garojë në edicionin e ardhshëm të Ligës së Kampionëve, një skenar që e detyron klubin të rrisë më tej nivelin e skuadrës së tij.
Në Villa Park duan të shfrytëzojnë momentumin e tyre aktual sportiv për të siguruar disa nënshkrime të profilit të lartë.
Dy emra egjiptianë, tashmë të njohur me futbollin anglez, janë shfaqur si objektiva: Mohamed Salah, i cili do të largohet nga Liverpooli në verë, dhe sulmuesi i Manchester Cityt, Omar Marmoush, i cili ende nuk ka gjetur rëndësinë që priste në Etihad.
Rritja e Aston Villas në vitet e fundit ka qenë spektakolare. Ardhja e Emeryt ndryshoi plotësisht peizazhin konkurrues të klubit, duke i transformuar ata nga një ekip që zinte me ankth mesin e tabelës së Ligës Premier në një ekip që luftonte për trofe dhe kualifikim në Ligën e Kampionëve.
Fitimi i Ligës së Evropës e ka forcuar më tej projektin. Nuk bëhet fjalë vetëm për një titull evropian, por për një deklaratë qëllimi: Villa nuk dëshiron më të jetë një surprizë e këndshme, por një ekip i vendosur fort në mesin e elitës së kontinentit.
Për të garuar në Ligën e Kampionëve, Emery e di se i duhet më shumë fuqi sulmuese. Kërkesat do të jenë të jashtëzakonshme, me ndeshje të nivelit të lartë në mesjavë dhe një Ligë Premier që nuk e fal mungesën e thellësisë së skuadrës.
Kjo është arsyeja pse klubi po punon për nënshkrime me ndikim të lartë. Qëllimi nuk është vetëm të shtojë lojtarë me rotacion, por të sjellë futbollistë të aftë për të ndryshuar rezultatin e ndeshjeve të mëdha dhe për të rritur nivelin e ekipit. Në këtë kontekst, qasja e dyfishtë për të nënshkruar lojtarë egjiptianë ka shumë kuptim, si nga perspektiva sportive ashtu edhe nga ajo mediatike.
Salah dhe Marmoush përfaqësojnë profile të ndryshme, por plotësuese. Njëri do të sillte legjendë, gola dhe përvojë; tjetri, fuqi, lëvizshmëri dhe një uri për shpengim. /Telegrafi/