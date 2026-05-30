Manchester City po përgatit 250 milionë euro për të përfunduar tri transferime
Manchester City po planifikon një ristrukturim vërtet agresiv të skuadrës së tyre përpara afatit kalimtar të verës. Kjo pikë kthese e thellë përkon me largimin përfundimtar të Pep Guardiolës dhe mbërritjen e afërt të trajnerit italian Enzo Maresca.
Menaxhmenti i Manchester Cityt po përgatit një tarifë transferimi prej 250 milionë eurosh. Kjo mbështetje e konsiderueshme financiare do të përdoret për të siguruar nënshkrimet e të yjeve ndërkombëtarë si Elliot Anderson, Enzo Fernandez dhe Pedro Porro.
City duhet të rindërtojë ekipin tij pas largimeve të konfirmuara të John Stones dhe Bernardo Silva. Për më tepër, qarkullojnë thashetheme për largime në lidhje me lojtarë të tillë si Ruben Dias, Josko Gvardiol, Tijjani Reijnders, Savinho, dhe madje edhe Rodri.
Për t'iu përgjigjur këtyre humbjeve të rëndësishme, bordi i klubit nga Etihad po planifikon një shpenzim rekord prej 100 milionë eurosh për mesfushorin e Nottingham Forest. Mesfushori 23-vjeçar britanik po vjen pas një sezoni të shkëlqyer në Londër, duke e bërë atë objektivin kryesor të Marescas.
Ndërkohë, bordi do të përshpejtojë një ofertë tjetër prej 100 milionë eurosh për mesfushorin argjentinas nga Chelsea, i cili mezi pret të largohet nga Stamford Bridge.
Treshja e superyjeve do të kompletohet nga mbrojtësi i shpejtë i djathtë nga Extremadura, fillimisht i vlerësuar rreth 50 milionë euro nga klubi londinez, Tottenham Hotspur.
Ky ristrukturim masiv financiar do të sigurojë që projekti i ri të fillojë sezonin me një skuadër të ripërtërirë të aftë për të fituar gjithçka. /Telegrafi/