Ngjashmëria e Mirit të BBVA 5 me Shefqet Krasniqin - krahasimi bëhet viral në rrjetet sociale
Teksa rrugëtimi i Mirit në Big Brother VIP po ndiqet nga një numër i madh shikuesish, një detaj interesant ka nisur të tërheqë vëmendjen e publikut jashtë dinamikave të lojës.
Shumë ndjekës kanë filluar të pyesin veten nëse fytyra e tij u duket e njohur edhe nga një tjetër kontekst, përtej videoklipeve të West Side Family – dhe duket se nuk janë të vetmit që e kanë bërë këtë vëzhgim.
Së fundmi, në rrjetet sociale, veçanërisht në TikTok dhe Instagram, ka qarkulluar një kolazh që vë përballë Mirit dhe hoxhën e njohur nga Kosova, Shefqet Krasniqi. Krahasimi ka marrë menjëherë vëmendje, duke u shpërndarë gjerësisht dhe duke nxitur reagime të shumta nga ndjekësit.
Foto: TCH
Edhe pse vijnë nga fusha krejtësisht të ndryshme, shumë komentues kanë vënë në dukje ngjashmërinë fizike mes tyre në disa plane. Nga tiparet e fytyrës e deri te mimika në fotografi të caktuara, ndjekësit kanë nisur të diskutojnë me habi, ku disa shprehen se nuk e kishin vënë re më herët këtë ngjashmëri, ndërsa të tjerë e kanë marrë situatën me humor dhe sportivitet.
Ky “binjakëzim” i papritur ka sjellë një valë komentesh argëtuese në rrjet, duke e kthyer krahasimin në një temë diskutimi mes fansave të formatit.
Ndërkohë që Miri vazhdon rrugëtimin e tij në Big Brother VIP, kjo ngjashmëri e vënë re nga publiku është shndërruar në një detaj interesant të bisedave online, duke dëshmuar edhe një herë se çdo detaj i banorëve analizohet dhe komentohet me kujdes nga ndjekësit e spektaklit. /Telegrafi/