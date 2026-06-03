Nga statistikat te favoritët: Kush mund ta fitojë Këpucën e Artë në vitin 2026?
Me nisjen e Kupës së Botës 2026 që po afrohet me shpejtësi, tifozët e futbollit në mbarë globin nuk po flasin vetëm për skuadrat favorite për trofeun, por edhe për garën individuale më prestigjioze të turneut – “Këpucën e Artë”.
Historia ka treguar se një sulmues në formë mund të ndryshojë fatin e një kombëtareje dhe të shkruajë emrin e tij përgjithmonë në librat e historisë së futbollit.
Katër vite më parë në Katar, Kylian Mbappe fitoi “Këpucën e Artë” me tetë gola, por nuk arriti ta shijonte plotësisht suksesin pasi Franca humbi finalen dramatike ndaj Argjentinës.
Sulmuesi francez realizoi madje edhe një hat-trick në finale, por kjo nuk mjaftoi për të shmangur humbjen. Tani, ai synon të bëhet lojtari i parë në histori që e fiton këtë çmim në dy Botërorë të ndryshëm.
Statistikat tregojnë se mosha luan një rol të rëndësishëm në këtë garë. Mesatarja e fituesve të “Këpucës së Artë” është vetëm 24.7 vjeç, ndërsa vetëm një lojtar mbi 30 vjeç ka arritur ta fitojë trofeun – kroati Davor Suker në vitin 1998.
Kjo e vendos në një sfidë të madhe emra si Harry Kane, Lionel Messi dhe Cristiano Ronaldo, të cilët do të tentojnë të thyejnë një traditë që ka zgjatur dekada.
Mbappe konsiderohet favoriti kryesor. Franca ka një nga skuadrat më të forta të turneut dhe pritet të shkojë larg në kompeticion, faktor kyç për çdo kandidat që synon të shpallet golashënuesi më i mirë.
Në të njëjtën kohë, Harry Kane mbetet një kërcënim serioz. Sulmuesi anglez ka kaluar një sezon fantastik në nivel klubesh dhe nëse Anglia arrin në fazat përfundimtare, ai mund të jetë sërish protagonist.
Një tjetër emër që tërheq vëmendje është Lionel Messi. Kampioni i botës me Argjentinën nuk e ka fituar kurrë “Këpucën e Artë” të Botërorit, pavarësisht karrierës së jashtëzakonshme.
Në moshën 38-vjeçare, ky mund të jetë shansi i fundit për të plotësuar koleksionin e tij me një tjetër arritje historike.
Në anën tjetër të spektrit qëndron fenomeni i ri i futbollit botëror, Lamine Yamal. Ylli i Spanjës do të mbushë vetëm 19 vjeç pak para finales dhe konsiderohet një nga talentet më të frikshme të turneut. Nëse vazhdon me ritmin e deritanishëm, ai mund të bëhet fituesi më i ri i “Këpucës së Artë” në histori.
Mes favoritëve renditen edhe Erling Haaland, Vinicius Junior, Ousmane Dembele, Lautaro Martinez dhe Julian Alvarez. Haaland vjen pas një fushate mbresëlënëse me Norvegjinë dhe mbetet një makinë golash, ndërsa Lautaro dhe Alvarez mund të përfitojnë nga forca kolektive e Argjentinës për të shkëlqyer në skenën më të madhe të futbollit.
Megjithatë, çdo Botëror sjell edhe surprizat e tij. Emra si Mikel Oyarzabal, Alexander Isak, Viktor Gyokeres, Raphinha, Michael Olise dhe Romelu Lukaku mund të përfitojnë nga një turne i suksesshëm i kombëtareve të tyre dhe të futen papritur në garën për trofeun individual.
Historia e Kupës së Botës ka treguar se talenti individual nuk mjafton. Për të fituar “Këpucën e Artë”, një sulmues ka nevojë për një skuadër që arrin larg në turne, për bashkëlojtarë që krijojnë raste dhe për aftësinë për të qenë vendimtar në momentet më të rëndësishme.
Botërori 2026 premton një betejë spektakolare mes gjeneratës së re dhe legjendave të futbollit, ndërsa mbetet për t’u parë se kush do të kurorëzohet si mbreti i golave në skenën më të madhe të futbollit botëror. /Telegrafi/