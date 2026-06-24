Nga Ronaldo te Mbappe - 20 yjet e Botërorit me më shumë ndjekës në Instagram
Futbolli, në arenën e tij më të madhe, shërben gjithashtu si një nga platformat më të fuqishme për ndërtimin e një imazhi personal global.
Lista më poshtë tregon 20 futbollistët më të ndjekur në Instagram para fillimit të Kampionatit Botëror 2026.
Pak njerëz do të habiten që Cristiano Ronaldo dhe Lionel Messi zënë dy vendet e para.
Foto: Facebook
Të dy së bashku kanë ndërtuar një audiencë prej mbi 1.1 miliard ndjekësish në Instagram, ndërsa Neymar plotëson treshen kryesore, shumë përpara pjesës tjetër të listës.
Që atëherë, Ronaldo është bërë lojtari i parë që shënon në gjashtë Kupa Bote, ndërsa Messi është golashënuesi më i mirë në historinë e turneut dhe aktualisht kryeson garën për “Këpucën e Artë” në këtë edicion.
Foto: Instagram
Kylian Mbappe hyn në turne në vendin e katërt dhe sërish ka qenë një nga figurat kryesore, duke rivalizuar me Messin për titullin e golashënuesit më të mirë.
Megjithatë, një nga historitë më të mëdha të rrjeteve sociale në këtë Botëror ka ardhur jashtë kësaj liste.
Foto: Instagram
Pas paraqitjeve të tij të shkëlqyera për Cabo Verde, portieri Vozinha ka parë ndjekësit e tij në Instagram të rriten nga rreth 50 mijë para turneut në gati 16 milionë tani.
Kjo është një kujtesë se sa shumë dukshmëri mund të ofrojë kompeticioni më i madh i futbollit.
Foto: Instagram
Sa ndryshe do të duket kjo renditje deri në fund të turneut? Dhe a do të arrijë Vozinha të hyjë në top 20?. /Telegrafi/