Nga një person i brendshëm në rival, si u bë Magyar sfiduesi më serioz ndaj Orbánit të cilin e rrëzoi nga pushteti pas 16 vitesh?
Vetëm pak vite më parë, Péter Magyar ishte një person i brendshëm brenda elitës qeverisëse Fidesz në Hungari.
Këtë të diel, ai arriti të rrëzojë Viktor Orbánin pas 16 vitesh sundimi të pandërprerë në një ndryshim spektakolar.
Në vetëm dy vjet, Péter Magyar është rritur nga një figurë praktikisht e panjohur në politikën hungareze në t'u bërë kërcënimi më i madh për Partinë Fidesz - ish-shtëpia e tij politike - dhe periudha e saj 16-vjeçare e pandërprerë në qeveri.
Magyari shpërtheu në famë në vitin 2024 ndërsa qeveria u përball me një skandal faljeje presidenciale që përfshinte bashkëpunëtorin e një abuzuesi me fëmijë.
Përpara kësaj, ai u rrit në një familje konservatore dhe nuk ishte aspak një i huaj kur bëhej fjalë për politikën e Fidesz.
I lindur në një familje konservatorësh të shquar, gjyshi i tij ishte personalitet i njohur televiziv dhe avokat Pál Erőss, ndërsa kumbari i tij Ferenc Mádl ishte Presidenti i Hungarisë.
Magyar mori diplomën e tij nga fakulteti juridik i Universitetit Katolik Pázmány Péter në vitin 2004.
Ndërsa ishte në universitet, ai u miqësua me Gergely Gulyás, tani ministër i zyrës së kryeministrit Viktor Orbán.
Gulyás e prezantoi Magyarin me Judit Varga-n, me të cilën pati tre fëmijë pasi u martua me të në vitin 2006. Varga më vonë u bë ministre e Drejtësisë e vendit nën Orbán.
Pasi u dërgua në Bruksel nga qeveria Orbán për të shërbyer si diplomat që merrej me çështjet e BE-së, familja u kthye në Hungari në vitin 2018.
Magyar u emërua në bordin e drejtorëve të kompanisë shtetërore të operimit dhe mirëmbajtjes së rrugëve Magyar Közút ZRT.
Më vonë ai u bë kreu i ofruesit të kredive studentore të qeverisë dhe ishte në bordin e disa kompanive të tjera shtetërore.
Ai dhe Judit Varga, e cila u bë ministre e drejtësisë gjatë asaj periudhe, u divorcuan në vitin 2023.
Gjithçka filloi me një intervistë
Magyar ishte kryesisht i panjohur për publikun derisa shpërtheu një skandal në fillim të vitit 2024, ku falja e një bashkëpunëtori të një abuzuesi të dënuar me fëmijë çoi në dorëheqjen e presidentit, si dhe në tërheqjen e Vargës nga politika.
Partia Fidesz fajësoi Vargën, e cila nënshkroi vendimin e faljes në cilësinë e saj si ministre e Drejtësisë.
Péter Magyar u zemërua aq shumë saqë brenda pak orësh shkroi në Facebook kundër qeverisë Orbán. Që nga ai moment e tutje, marrëdhënia e tij me partinë u përmbys.
Postimi i tij akuzoi qeverinë për korrupsion të përhapur dhe përshkroi abuzimet që ai kishte parë personalisht, siç ishte detyrimi për të favorizuar njerëz të afërt me Orbán gjatë kohës së tij si kreu i ofruesit kombëtar të kredive studentore.
Më pas ai bëri një intervistë me kanalin online Partizán, një ngjarje që i atribuohet një roli të madh në popullaritetin e tij në rritje të shpejtë.
Në fakt, Péter Magyar u bë aq popullor saqë brenda pak ditësh organizoi një tubim në Budapest në Andrássy Avenue, i cili tërhoqi dhjetëra mijëra njerëz.
Duke përfituar nga mbështetja e tij e re, ai mori drejtimin e Partisë Tisza, e cila më parë nuk njihej, dhe kandidoi si kandidat në zgjedhjet e Parlamentit Evropian të vitit 2024.
Ai fitoi një vend si eurodeputet, me Tiszën që përfundoi e dyta pas koalicionit qeverisës.
Rezultati i këtyre zgjedhjeve tregoi se votuesit hungarezë dukeshin se ishin zhgënjyer gjithnjë e më shumë me partitë e tjera të opozitës, të cilat Magyar i quan "opozitë e vjetër".
Skandalet dhe akuzat nuk bënë shumë për të dëmtuar ngritjen e Magyar
Që atëherë janë ngritur disa akuza kundër tij, duke përfshirë akuza për dhunë në familje nga ish-gruaja e tij, spiunazh dhe konsum droge.
Një dokument u postua së fundmi nga mediat online, duke pretenduar se ishte programi tatimor i Partisë Tisza, por autenticiteti i tij nuk u konfirmua kurrë.
Në një incident të çuditshëm që ndodhi në shkurt të këtij viti, Magyar tha se ishte shantazhuar nga figura qeveritare me një video intime që e tregonte atë dhe ish-partneren e tij, të regjistruar fshehurazi në një apartament në Budapest në vitin 2024. Përfaqësuesit e Fidesz e mohuan këtë pretendim.
Megjithatë, sondazhet tregojnë se popullariteti i Magyar ka mbetur kryesisht i paprekur.
Presidenti i Tiszës ka bërë një përpjekje për të udhëtuar shumë për të takuar votuesit, duke e pozicionuar veten si të ndryshëm nga kundërshtarët e shkëputur. Drejt fundit të fushatës zgjedhore, ai foli në shtatë qytete brenda një dite të vetme.
Magyar ka premtuar të përmirësojë shërbimet publike në vend dhe të ndërmarrë reforma që do të shkrijnë miliarda euro që BE kishte ndarë për Hungarinë.
Qëndrimi i tij mbi çështjet LGBTQ është i paqartë, ndërsa pikëpamjet e tij mbi imigracionin janë edhe më të rrepta se ato të Orbanit, pasi ai ka thënë se do t'i jepte fund programit të qeverisë për punëtorët mysafirë. Ai në përgjithësi nuk i beson medias dhe shpesh përplaset me ta.
Në përgjithësi, premtimi i tij për votuesit është i thjeshtë: një vend funksional me një identitet perëndimor dhe politikë kristiano-konservatore, por pa atë që ai e quan korrupsionin e Fidesz-it.