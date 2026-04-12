Çfarë do të thotë ky rezultat për Hungarinë dhe botën?
Një fund i periudhës së Orbanit në qeveri pas 16 vitesh në pushtet mund të ketë implikime të rëndësishme jo vetëm për Hungarinë, por edhe për Bashkimin Evropian, Ukrainën dhe më gjerë.
Me shumë mundësi do të shënojë fundin e rolit kundërshtar të Hungarisë brenda BE-së, duke hapur ndoshta rrugën për një kredi prej 105 miliardë dollarësh për Ukrainën, të bllokuar nga Viktor Orban, transmeton Telegrafi.
Disfata e Orbanit mund të nënkuptojë gjithashtu lirimin përfundimtar të fondeve të BE-së për Hungarinë, të cilat blloku i kishte pezulluar për shkak të asaj që Brukseli e quajti erozion të standardeve demokratike.
Dalja e tij do ta privonte gjithashtu Vladimir Putinin nga aleati i tij kryesor në BE dhe do të dërgonte valë tronditëse në qarqet perëndimore të krahut të djathtë, përfshirë Shtëpinë e Bardhë.
Në Hungari, një fitore në Tisza hap rrugën për reforma që partia thotë se do të synonin të luftonin korrupsionin dhe të rivendosnin pavarësinë e gjyqësorit dhe institucioneve të tjera.
Megjithatë, shkalla e reformave të tilla do të varet nga fakti nëse Tisza mund të sigurojë shumicën kushtetuese prej dy të tretash, që do t'i nevojitej për të përmbysur pjesën më të madhe të trashëgimisë së Orbanit. /Telegrafi/