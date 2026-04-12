Reagojnë liderët evropianë pas lajmit se Orban më nuk do të jetë në krye të Hungarisë pas 16 viteve
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka reaguar përmes një postimi menjëherë pasi Viktor Orban pranoi fitoren e liderit të opozitës hungareze Peter Magyar.
Duke shkruar në X në hungarisht, ajo thotë: "Hungaria ka zgjedhur Evropën. Evropa gjithmonë ka zgjedhur Hungarinë”, transmeton Telegrafi.
"Së bashku, ne jemi më të fortë. Një vend rimerr rrugën e tij evropiane. Unioni bëhet më i fortë”, tha ndër tjera Von Der Leyen.
E presidenti francez Emmanuel Macron thotë se sapo ka biseduar me udhëheqësin e opozitës hungareze Peter Magyar për ta përgëzuar për fitoren e tij.
"Franca përshëndet një fitore të pjesëmarrjes demokratike, të lidhjes së popullit hungarez me vlerat e Bashkimit Evropian dhe për Hungarinë në Evropë”, shtoi ai.
"Së bashku, le të çojmë përpara një Evropë më sovrane, për sigurinë e kontinentit tonë, konkurrueshmërinë dhe demokracinë tonë", tha për fund presidenti francez.
Kancelari i Gjermanisë, Friedrich Merz, i ka dërguar urimet e tij Péter Magyar për fitoren e tij në zgjedhje.
“Pres me padurim bashkëpunimin për një Evropë të fortë, të sigurt dhe mbi të gjitha të bashkuar”, shkroi Merz në X. /Telegrafi/