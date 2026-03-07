Netflix ka ndërprerë bashkëpunimin me brendin e Meghan Markle, “As Ever”
Netflix ka ndërprerë zyrtarisht bashkëpunimin me markën e diskutueshme të stilit të jetesës së Meghan Markle, As Ever, raporton Page Six.
“Emisioni i saj nuk vazhdoi më, kështu që nuk kishte kuptim të vazhdohej partneriteti,” tha ekskluzivisht për Page Six një burim nga industria, duke iu referuar serialit dy-sezonal të Markle, With Love, Meghan.
Një zëdhënës i Netflix tha në një deklaratë për Page Six:
“Pasioni i Meghan për të zbukuruar momentet e përditshme në mënyra të bukura, por të thjeshta, frymëzoi krijimin e markës As Ever dhe jemi të lumtur që luajtëm një rol në realizimin e këtij vizioni.”
“Siç ishte menduar gjithmonë, Meghan do të vazhdojë ta zhvillojë markën dhe ta çojë në kapitullin e saj të ardhshëm në mënyrë të pavarur, dhe mezi presim të festojmë mënyrën se si ajo vazhdon të sjellë gëzim në familje në mbarë botën,” shtoi deklarata.
Një burim pranë çështjes i tha Page Six se gjithmonë ishte planifikuar që As Ever të funksiononte “në mënyrë të pavarur”, dhe se Netflix dhe dukesha do të vazhdojnë marrëdhënien e tyre mbështetëse. Ai shtoi: “Mund të presim të shohim speciale sezonale të ‘With Love, Meghan’.”
Ndërkohë, një zëdhënës i As Ever i tha Page Six se kompania “është mirënjohëse për partneritetin me Netflix gjatë lançimit dhe vitit tonë të parë”.
“Kemi përjetuar rritje të shpejtë dhe domethënëse dhe tani As Ever është gati të qëndrojë në këmbët e veta,” vazhdoi ai. “Na pret një vit emocionues dhe mezi presim të ndajmë më shumë.”
Markle, 44 vjeçe, dhe bashkëshorti i saj Prince Harry negociuan një marrëveshje prej 100 milionë dollarësh me Netflix pasi u larguan nga familja mbretërore në vitin 2020.
Ata publikuan disa projekte në kuadër të kësaj kontrate fitimprurëse, përfshirë dokumentarin e tyre rrëfimtar të vitit 2023, Harry & Meghan, i cili ishte një sukses i madh për platformën.
Megjithatë, dokumentari i tyre Polo dhe “With Love, Meghan” nuk patën të njëjtin sukses.
Ky i fundit — të cilin Markle e përdori për të promovuar produktet e saj As Ever — nuk u rinovua nga Netflix për një sezon të tretë për shkak të rënies së shikueshmërisë, siç kishte konfirmuar më parë Page Six.
Gushtin e kaluar u raportua se çifti e zgjati partneritetin me platformën, por për një shumë “shumë më të ulët” se marrëveshja fillestare.
Sipas marrëveshjes së re, princ Harry dhe dukesha Meghan kishin disa projekte në zhvillim, përfshirë adaptimet e librit të suksesshëm të Carley Fortune, Meet Me at the Lake, dhe romanit romantik të Jasmine Guillory, The Wedding Date.
Netflix pagoi rreth 3 milionë dollarë për të drejtat e “Meet Me at the Lake”.
Por së fundmi Page Six u informua se të dy projektet kanë mbetur pezull, duke e vënë në rrezik të gjithë marrëveshjen.
“Tre vite zhvillim për një film të tillë në Netflix nuk është shenjë e mirë,” tha një burim nga Hollywood-i.
Përveç kësaj, dokumentari i Markle dhe Harry-t, Cookie Queens, i cili debutoi në Sundance Film Festival në janar, ende nuk është blerë nga ndonjë distributor apo platformë transmetimi.
Siç u raportua muajin e kaluar, zyra e Netflix në Los Angeles ishte e mbushur me produkte të As Ever si kavanoza me reçel, qirinj, verë dhe spërkatësit e famshëm me petale lulesh të Markle.
Megjithatë, pavarësisht stokut të madh, një burim thotë se produktet e As Ever po shiten shumë mirë, me rreth 87% të porosisë prej një milion kavanozash reçeli që tashmë janë shitur.
Analistët kanë llogaritur se vetëm nga ky produkt, Markle ka fituar mbi 36 milionë dollarë.