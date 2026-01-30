Nëna e Benitës rifutet në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova, shpreh dëshirën për t'u bërë banore
Një tjetër moment emocional është shënuar në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova, ku nëna e Benitës, Fahrija, është rifutur për t’i bërë vajzës së saj një surprizë të papritur.
Kësaj radhe, ajo nuk erdhi e vetme. Znj. Fahrija solli me vete edhe qenushen e Benitës, Bellën, e cila do të qëndrojë në shtëpinë më të famshme në vend për 24 orë, duke i dhuruar banorës një moment të veçantë dhe shumë emocional.
Gjatë takimit, nëna e saj nuk nguroi të shprehë edhe disa kritika, megjithëse më të buta krahasuar me herën e kaluar. Ajo i sugjeroi Benitës që të largohet nga njerëzit negativë dhe të ketë më shumë kujdes me konsumimin e alkoolit.
Momentet e ngrohta u shoqëruan edhe me humor, kur moderatori Alaudin Hamiti, me shaka, i sugjeroi Fahrijes se ndoshta vitin e ardhshëm mund ta shohim si banore në Big Brother VIP Kosova. Propozimi u prit me entuziazëm nga nëna e Benitës, e cila iu përgjigj menjëherë: “Po, a ma premton?”.
Ky rikthim i Fahrijes në shtëpi solli emocione të forta për Benitën, ndërsa prezenca e qenushes Bella e bëri momentin edhe më të veçantë, duke prekur zemrat e banorëve dhe publikut. /Telegrafi/