"Në orën tre të mëngjesit, Alba ka lënë shtëpinë e BBVK" , Vëllai i Madh njofton banorët
Banorët e shtëpisë së Big Brother VIP Kosova u njoftuan se Alba ka lënë garën.
Lajmi u bë i ditur zyrtarisht përmes një njoftimi të lexuar nga Hygerta, e cila përcolli fjalët e “Vëllait të Madh” me ton të qetë dhe formal: “Në orën 03:00 të mëngjesit, Alba ka lënë shtëpinë e BBVK. I urojmë suksese dhe fat në vazhdimin e saj”, ishte mesazhi që morën banorët.
Reagimet e pjesëmarrësve nuk vonuan. Disa shprehën trishtim për largimin e saj, ndërsa të tjerë e përshkruan si një moment të papritur që ndryshon dinamiken brenda shtëpisë.
BBVK/YouTube
Banorët diskutuan për arsyet e largimit dhe ndanë me njëri-tjetrin kujtime dhe momente të veçanta që kishin kaluar me Albën gjatë qëndrimit të saj në shtëpi.
Largimi i Albës shënon një kthesë të rëndësishme në garën e këtij edicioni, duke lënë hapësirë për ndryshime në strategji dhe aleanca mes pjesëmarrësve.
Ndërkohë, publiku mbetet i etur të ndjekë zhvillimet e mëtejshme dhe të shohë se si do të ndikojë ky largim në dinamiken e shtëpisë. /Telegrafi/