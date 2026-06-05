Në moshën e një gjysheje, por Madonna dhuroi spektakël të vërtetë në sheshin 'Times Square' të New Yorkut me performancën e saj
Ikona e popit, Madonna, i habiti fansat me një performancë në Times Square në New York, ku e shndërroi sheshin e famshëm në një klub nate të improvizuar.
Me këtë ngjarje, ajo shënoi fillimin e Muajit të Krenarisë, në bashkëpunim me aplikacionin Grindr, të destinuar për komunitetin LGBTQ+, dhe gjithashtu njoftoi albumin e saj të ri "Confessions II".
Ajo u shfaq në skenë me një veshje mbresëlënëse, duke veshur një korse rozë me çorape të larta dhe çizme të argjendta me lidhëse. Paraqitja e saj në skenë tërhoqi edhe një herë shumë vëmendje nga publiku, në përputhje me stilin e saj të dallueshëm që e ka kultivuar në performancat e saj për vite me radhë.
Përpara turmës së mbledhur, ajo performoi hitet e saj më të mëdha, por gjithashtu i prezantoi publikut këngë të reja nga albumi i saj i ardhshëm.
Partneri i saj Akeem Morris ishte gjithashtu i pranishëm në performancë, si dhe vajza e saj 20-vjeçare Mercy.
"Confessions II" është vazhdimi i albumit të saj të vitit 2005 "Confessions on a Dance Floor", i cili fitoi një çmim Grammy për albumin më të mirë elektronik/dance dhe solli hite si "Hung Up" dhe "Sorry". Ajo gjithashtu prezantoi më parë këngën "Bring Your Love" nga albumi i ri, në të cilin Sabrina Carpenter është e ftuar.
Duke njoftuar albumin në prill, ajo theksoi se muzika dance shpesh keqkuptohet si sipërfaqësore, ndërsa për të ajo përfaqëson një formë shprehjeje artistike dhe shpirtërore. Sipas saj, pista e vallëzimit është një hapësirë ku njerëzit lidhen me veten, emocionet e tyre dhe komunitetin.
Së bashku me producentin Stuart Price, Madonna theksoi se qëllimi i projektit të ri është të festojë vallëzimin, komunitetin dhe përvojën shpirtërore përmes muzikës, dhe se vallëzimi është një mënyrë për të kapërcyer kufijtë personalë dhe për t'u lidhur me njerëz me afinitete të ngjashme. /Telegrafi/