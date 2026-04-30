Në mesin e grave të suksesshme në muzikë - Bebe Rexha shkëlqen në 'Billboard Women in Music 2026' me paraqitje të veçantë në tapetin e kuq
Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Bebe Rexha, ishte mes emrave që parakaluan në tapetin e kuq të eventit të rëndësishëm “Billboard Women in Music 2026”, i cili u mbajt të mërkurën (29 prill) në Hollywood Palladium në Los Angeles.
Eventi tradicional i Billboard-it nderon gratë më me ndikim në industrinë e muzikës, ndërsa këtë vit u drejtua nga moderatorja Keke Palmer.
Në mesin e të nderuarave ishin emra si Teyana Taylor (Visionary Award), Zara Larsson (Breakthrough Award), si dhe zërat e projektit KPop Demon Hunters’ HUNTR/X (Women of the Year Award).
Bebe Rexha (Foto: Getty Images)
Po ashtu u vlerësuan edhe Thalia (Icon Award), Kehlani (Impact Award), Laufey (Innovator Award), Mariah the Scientist (Rising Star Award) dhe Tate McRae (Hitmaker Award). Ndërkohë, BINI dhe The Beaches morën çmimin e ri Global Force, të prezantuar nga Billboard Philippines dhe Billboard Canada.
Në këtë mbrëmje, Bebe Rexha u shfaq me një paraqitje tejet të guximshme dhe glam, duke marrë vëmendje me stilin e saj të veçantë.
Bebe Rexha në Billboard Women in Music 2026 (Foto: Getty Images)
Artistja kishte zgjedhur një fustan të zi të ngushtë, me linja që theksonin siluetën, i kombinuar me një detaj pelushi/fur në nuanca rozë-gri mbi supe, që i jepte pamjes një prekje dramatike dhe luksoze.
Ajo e kompletoi look-un me çorape rrjete dhe taka elegante, ndërsa në qafë spikati me një kombinim aksesorësh – zinxhirë perlash dhe detaje “choker” me rripa, që i dhanë paraqitjes një frymë moderne dhe “edgy”.
Bebe Rexha (Foto: Getty Images)
Me flokë bionde të prera në stil bob dhe grim të theksuar në sy, Rexha u shfaq tejet e sigurt në pozat e saj para fotografëve.
Pjesëmarrja e saj në “Billboard Women in Music 2026” vjen në një moment të rëndësishëm të karrierës, pasi këngëtarja është duke promovuar albumin e saj të katërt në ardhje, “Dirty Blonde”, i cili pritet të publikohet i plotë më 12 qershor.
Bebe Rexha në Billboard Women in Music 2026 (Foto: Getty Images)
Ndërkohë, ajo aktualisht po shijon suksesin e këngës hit të këtij albumi, “New Religion”, në bashkëpunim me Faithless, e cila është pritur jashtëzakonisht mirë nga publiku dhe e ka ngjitur Bebën në krye të disa toplistave ndërkombëtare. /Telegrafi/
