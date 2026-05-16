Policia e Kosovës ka njoftuar për një rast të grabitjes në Prishtinë.

Grabitja ka ndodhur në rrugën “Enver Zymberi” në Prishtinë, të premten në ora 13:35.

“Viktima mashkull shtetas kinez, ka informuar se dy persona meshkuj nën kërcënimin e thikës i kanë grabitur 20 €”, thuhet në raport.

Policia thekson se nuk është raportuar për lëndime.

Lidhur me rastin janë arrestuar dy të dyshuar meshkuj kosovarë dhe me vendim të prokurorit janë dërguar në mbajtje.

