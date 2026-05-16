Grabitet një shtetas kinez në Prishtinë, ia marrin 20 euro – Policia arreston dy të dyshuar
Policia e Kosovës ka njoftuar për një rast të grabitjes në Prishtinë.
Grabitja ka ndodhur në rrugën “Enver Zymberi” në Prishtinë, të premten në ora 13:35.
“Viktima mashkull shtetas kinez, ka informuar se dy persona meshkuj nën kërcënimin e thikës i kanë grabitur 20 €”, thuhet në raport.
Policia thekson se nuk është raportuar për lëndime.
Lidhur me rastin janë arrestuar dy të dyshuar meshkuj kosovarë dhe me vendim të prokurorit janë dërguar në mbajtje. /Telegrafi/