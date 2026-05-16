Trump thotë se është eliminuar terroristi më aktiv në botë
Donald Trump deklaroi se Abu-Bilal al Minuki, i cili sipas tij ishte “numri dy i ISIS-it në nivel global”, është “eliminuar” në Afrikë gjatë një operacioni të përbashkët të forcave amerikane dhe nigeriane.
Presidenti amerikan tha se Al Minuki, 44 vjeç, ishte “terroristi më aktiv në botë”.
“Me eliminimin e tij, operacionet globale të ISIS-it janë dobësuar ndjeshëm”, shkroi Trump në rrjetin social Truth Social.
Sipas organizatës jofitimprurëse “The Counter Extremism Project”, Al Minuki nga Nigeria ishte një figurë udhëheqëse në degën e Liqenit Çad të Drejtorisë së Përgjithshme të Provincave të ISIS-it.
Raportohet se ai mbante postin e komandantit rajonal brenda ISIS-it që nga viti 2018 dhe konsiderohej një militant i linjës së ashpër.
Operacioni i përbashkët mes SHBA-së dhe Nigerisë vjen pasi SHBA-ja goditi ato që i quajti baza islamiste në veriperëndim të Nigerisë gjatë Krishtlindjeve të vitit të kaluar.
Sulmet erdhën pasi Trump akuzoi se të krishterët po përndiqeshin në Nigeri, akuza që janë mohuar nga qeveria e këtij shteti afrikan.