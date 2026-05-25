Shefi i OBSH-së paralajmëron se shpërthimi i Ebolës 'po na kalon', ndërsa vdekjet arrijnë në 220
Kreu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë ka ngritur alarmin për shpejtësinë e shpërthimit aktual të Ebolës në Afrikën qendrore, i cili deri më tani ka marrë të paktën 220 jetë.
"Ne po i shtojmë urgjentisht operacionet, por për momentin epidemia po na kalon", tha të hënën Drejtori i Përgjithshëm, Tedros Adhanom Ghebreyesus, duke i thënë një takimi online të Bashkimit Afrikan se punonjësit e shëndetësisë po "po përpiqen të kapin ritmin" ndërsa numri i rasteve të dyshuara arrin në 900.
Tedros do të udhëtojë nesër për në Republikën Demokratike të Kongos (RDK), në provincën Ituri të së cilës është përqendruar shpërthimi aktual, transmeton Telegrafi.
RDK ka pasur më shumë se një duzinë shpërthimesh të Ebolës gjatë dekadave. Ekspertët e shëndetësisë thonë se shkurtimet e ndihmës ndërkombëtare vitin e kaluar nga SHBA-të dhe vendet e tjera të pasura janë shkatërruese për Kongon lindore për shkak të problemeve unike të rajonit.
Përgjigja është penguar nga frika, zemërimi dhe frustrimi midis vendasve, duke përfshirë sulmet ndaj qendrave të trajtimit, si dhe mosbesimi ndaj autoriteteve në një rajon të prekur prej kohësh nga dhuna e armatosur.
Grupet e ndihmës që luftojnë shpërthimin aktual të Ebolës thonë gjithashtu se nuk kanë pajisjet e nevojshme, të tilla si mburoja fytyre dhe kostume për të mbrojtur punonjësit e shëndetësisë nga infeksioni, komplete testimi, qese për trupat dhe materiale të tjera të nevojshme për të varrosur në mënyrë të sigurt trupat e viktimave, të cilat mund të jenë shumë ngjitëse.
“Autoritetet shëndetësore të Ugandës konfirmuan të shtunën infeksionet e para lokale: një shofer dhe një punonjës shëndetësor i ekspozuar ndaj pacientit kongolez i cili vdiq më 11 maj. Dy punonjës të tjerë shëndetësorë në një spital privat në Kampala kanë rezultuar pozitivë që atëherë”, tha Ministria e Shëndetësisë të hënën.
Virusi i Ebolës për llojin Bundibugyo, përgjegjës për shpërthimin aktual, nuk ka vaksinë ose trajtim të miratuar. Shpërthimi është shpallur një emergjencë globale shëndetësore.
Gjurmimi dhe izolimi i kontakteve të Ebolës shihet si çelësi për të ndaluar përhapjen e sëmundjes, e cila zakonisht manifestohet si ethe hemorragjike. /Telegrafi/