Përhapja e Ebolas në Afrikë 'me shumë gjasa shumë më e keqe' sesa sugjerojnë shifrat zyrtare
Përhapja e shpërthimit të Ebolas në Republikën Demokratike të Kongos është 'me shumë gjasa shumë më e keqe' sesa sugjerojnë shifrat zyrtare, paralajmëroi të hënën Komiteti Ndërkombëtar i Shpëtimit (IRC).
Organizata e ndihmës me seli në Nju Jork tha se përpjekjet e reagimit po hasin vështirësi për shkak të zbulimit të vonuar dhe niveleve të rrezikshme të ulëta të gjurmimit të kontakteve, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Aktualisht, ka më shumë se 1,000 raste të dyshuara dhe më shumë se 200 vdekje të dyshuara në RDK, sipas Ministrisë së Shëndetësisë të Kongos.
Deri më tani, janë konfirmuar 282 raste dhe 42 vdekje, tha ministria e shëndetësisë.
IRC tha se Ebola mund të jetë përhapur pa u zbuluar që para marsit dhe potencialisht deri në tre muaj para se epidemia të konfirmohej në mesin e majit.
Rachel Howard, këshilltare e lartë teknike për shëndetësi emergjente në IRC, theksoi se vetëm rreth 20% e kontakteve po gjurmohen aktualisht, që do të thotë se autoritetet shëndetësore po përpiqen të identifikojnë dhe izolojnë zinxhirët e rinj të transmetimit.
Të paktën nëntë raste të lidhura me udhëtimin janë konfirmuar në Ugandë, si dhe një vdekje, sipas zyrtarëve të shëndetësisë të vendit.
IRC është e shqetësuar për përhapjen e rasteve në më shumë vende, përfshirë Burundin ose Sudanin e Jugut, sipas Howard.
Ajo tregoi se të paktën gjashtë punonjës të kujdesit shëndetësor kanë vdekur, përfshirë dy mjekë në ditët e fundit.Përveç kësaj, Howard tha se njerëzit po shmangin institucionet shëndetësore, gjë që po rrit frikën se ata që preken nga Ebola po qëndrojnë brenda komuniteteve në vend që të kërkojnë trajtim. /Telegrafi/