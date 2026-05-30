Shefi i OBSH-së viziton epiqendrën e shpërthimit të Ebolës në Kongo
Shefi i shëndetësisë i OKB-së, Tedros Adhanom Ghebreyesus, zbarkoi në provincën Ituri të Republikës Demokratike të Kongos në lindje, epiqendra më e goditur nga një shpërthim i rëndë i një lloji të rrallë të Ebolës.
Vizita vjen në një kohë kur virusi po përhapet shpejt, pavarësisht institucioneve shëndetësore më të organizuara dhe ndihmës që po shkon.
Drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë pritet të vizitojë një qendër trajtimi dhe të takohet me autoritetet lokale, punonjësit e shëndetësisë dhe familjet e prekura në Bunia, kryeqytetin e provincës.
“Mënyra më e mirë për ta adresuar këtë është të ofrohet e gjithë mbështetja e nevojshme për të luftuar sëmundjen në epiqendrën e saj dhe të vazhdohet të ofrohet çdo ndihmë e nevojshme”, u tha Tedros gazetarëve.
Ai shtoi se bashkësia ndërkombëtare po ndihmonte qeverinë e RDK-së të përballonte situatën, por “në të njëjtën kohë, përgjegjësia e komunitetit është e rëndësishme”.
“Ne jemi këtu për të diskutuar me komunitetin, për të parë se si po ecën përgjigjja dhe nëse ka sfida për të ndihmuar”, shtoi Tedros.
Ethet hemorragjike shumë ngjitëse janë tashmë të pranishme në tre provinca lindore të RDK-së dhe në Ugandën fqinje.
OBSH-ja ka paralajmëruar se shtrirja e vërtetë e shpërthimit në RDK, e cila mendohet se ka qarkulluar para se të zbulohej, ka të ngjarë të jetë shumë më e gjerë. /Telegrafi/