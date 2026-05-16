Matthew McConaughey jetoi në Peru për 22 ditë pa energji elektrike dhe me një emër të rremë për shkak të presionit të famës
Aktori amerikan Matthew McConaughey ka zbuluar se në një moment të jetës së tij u distancua plotësisht nga Hollywood-i dhe kaloi 22 ditë në Peru pa energji elektrike për t'u përballur me presionet e famës së hershme.
Siç deklaroi në intervistën "No Magic Pill", aktori 56-vjeçar përdori emrin Mateo ekskluzivisht gjatë asaj periudhe për t'u distancuar më tej nga statusi i një personazhi të famshëm.
"Më duhej të qëndroja me këmbë në tokë, kështu që u dorëzova. Do të shkoja në Peru. Duhej ta gjeja, ta vërtetoja. E dija që ishte atje, thjesht duhej ta vërtetoja përsëri. Por po e pyesja veten, tani që jam i famshëm, kam gjithë këtë lidhje me këtë e atë. Po përpiqesha të deshifroja se cila pjesë ishte e vërtetë dhe cila pjesë ishte budallallëk", tha McConaughey.
Aktori shpjegoi se 12 ditët e para të udhëtimit të tij ishin të paparashikueshme, ndërsa pjesa e dytë e qëndrimit të tij ishte një lloj ndriçimi për të.
"Kam qenë në një pozicion mjaftueshëm gjatë tani për të thënë, 'Mund ta jetoj këtë. Kjo mund të jetë jeta ime.' Sapo të arrish në pikën ku thua, 'Mund ta bëj këtë,' atëherë mendon, 'Epo, mund të shkoj në shtëpi,'" tha ai.
McConaughey shtoi se ishte e rëndësishme për të të takonte njerëz që nuk e shihnin si një personazh të famshëm.
"Pata mundësi të takoja njerëz që më njihnin si Mateo dhe në fund të 22 ditëve, lotët në sytë e tyre dhe lotët në sytë e mi dhe përqafimet që patëm në trishtim dhe lumturi të lamtumirës, gjithçka bazohej në një burrë që takuan me emrin Mateo, i cili nuk kishte të bënte fare me personazhin e famshëm. Kjo riafirmoi identitetin tim: 'Oh, e kam ende. Kjo bazohet tek unë'", shtoi ai.
Udhëtimi i tij në Peru ndodhi në fazat e hershme të famës së tij, dhe vite më vonë ai u largua përsëri nga Hollywoodi kur u zhvendos në Teksas me familjen e tij.
Arsyeja për këtë ishte pakënaqësia me faktin se industria e filmit po e lidhte gjithnjë e më shumë atë ekskluzivisht me komeditë romantike pas suksesit të filmave "The Wedding Planner" dhe "How to Lose a Guy in 10 Days".
Fituesi i çmimit Oscar tha në një intervistë për revistën Interview vitin e kaluar se largimi nga Hollywoodi në atë pikë të karrierës së tij ishte i frikshëm dhe se ai madje kishte menduar për karriera krejtësisht të ndryshme.
"Mendoj se do të jap mësim në shkollë të mesme. Mendoj se do të studioj për t'u bërë dirigjent. Mendoj se do të bëhem udhërrëfyes i jetës së egër", tha aktori.
Ai shtoi se refuzimi i ofertës për komedinë romantike me vlerë 14.5 milionë dollarë i dërgoi një mesazh të qartë Hollywood-it.
“Ndoshta e përjetova atë si lëvizjen më rebele në Hollywood sepse dërgova vërtet një sinjal se nuk po bëja bllof”, tha aktori i famshëm në atë kohë.