“Në fund iu bashkua atyre”, ish-presidenti i Barcelonës shpjegoi si Reali e fitoi garën për Vinicius Jr
Ish-presidenti i Barcelonës, Josep Maria Bartomeu, ka pranuar se klubi katalanas kishte qenë realisht i interesuar për Vinícius Junior dhe se kishte pasur kontakte të drejtpërdrejta me familjen dhe agjentët e tij.
Bartomeu ka treguar se madje kishte ekzistuar edhe një marrëveshje paraprake, por Real Madridi ndërhyri në momentin vendimtar me një ofertë më të mirë.
“Barcelona ishte e interesuar për Vinicius Junior, ne folëm me familjen dhe agjentët e tij”.
“Kishte tashmë një marrëveshje paraprake. Por ndoshta Real Madridi bëri një ofertë më të mirë dhe ai përfundoi duke iu bashkuar atyre”.
Këto komente e rihapin një nga “keqardhjet” më të mëdha të Barcelonës në vitet e fundit, pasi Vinicius zgjodhi Madridin dhe më pas u shndërrua në një nga lojtarët më të rëndësishëm ofensivë të Realit.
Rritja e tij në “Santiago Bernabeu” e ka bërë këtë histori një “po sikur” të dhimbshëm për tifozët e Barçës, ndërsa pranimi i Bartomeut sugjeron se klubi kishte qenë më afër transferimit sesa është menduar.
Në fund, Real Madridi e fitoi betejën për nënshkrimin e brazilianit, ndërsa Barcelona mbeti ta shihte atë duke u zhvilluar në yll te rivali i saj më i madh.
Sipas raportimeve, Barcelona kishte tentuar edhe transferimin e Rodrygos, por edhe ai i refuzoi katalanasit dhe zgjodhi Real Madridin./Telegrafi/