Ndodhi në vitin 2014 - cili ishte skandali më i madh në historinë e Met Gala?
Skandali më i madh në historinë e Met Gala-s lidhet me incidentin e famshëm në ashensor, që ndodhi më 5 maj 2014, gjatë 'after-party'-t në hotelin The Standard në New York.
Atë natë, Beyonce, bashkëshorti i saj Jay-Z dhe motra e saj Solange Knowles hynë në ashensor, ku – sipas pamjeve të kamerave të sigurisë që më vonë u publikuan nga TMZ – Solange shihet duke iu vërsulur Jay-Z-së dhe duke e goditur, ndërsa truproja përpiqej ta ndalonte.
Beyonce qëndronte pranë, pa ndërhyrë.
Edhe pse më pas të tre dolën nga ndërtesa sikur të mos kishte ndodhur asgjë, publiku dhe rrjetet sociale 'shpërthyen' sapo pamjet u bënë virale.
Hoteli reagoi duke shprehur tronditje për shkeljen e privatësisë dhe sigurisë, premtoi hetim të menjëhershëm dhe shkarkoi personin që e nxori videon në publik.
Pas valës së spekulimeve, Beyonce, Jay-Z dhe Solange publikuan një deklaratë të përbashkët për Associated Press, ku theksuan se më e rëndësishmja ishte që familja e kishte kaluar situatën.
Ata thanë se Jay-Z dhe Solange e pranuan përgjegjësinë për rolin e tyre, i kërkuan falje njëri-tjetrit dhe vendosën ta linin pas si familje e bashkuar.
Po ashtu, mohuan zërat se Solange ishte nën ndikimin e alkoolit apo se ishte sjellë në mënyrë të pakontrolluar.
Shkaku i debatit nuk u konfirmua kurrë, edhe pse me kalimin e viteve u sugjerua indirekt në tekstet e këngëve të tyre.
Beyonce këndoi në një remix të “Flawless” se “gjëra ndodhin kur në ashensor është një miliard dollarë”, ndërsa Jay-Z në “Kill Jay Z” përmendi se e kishte provokuar Solange.
Pavarësisht gjithçkaje, ata kanë theksuar se janë përqendruar te e ardhmja, ndërsa Jay-Z më vonë deklaroi se ajo është 'si motër' për të dhe se do ta mbrojë gjithmonë. /Telegrafi/