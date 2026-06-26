Nagelsmann humbet durimin pas ndeshjes me Ekuadorin, përballet me gjyqtarët pas vërshëllimës së fundit
Ndeshja midis Gjermanisë dhe Ekuadorit u shoqërua me incidente të diskutueshme gjatë gjithë 90 minutave. Edhe pas vërshëllimës së fundit, drama nuk kishte mbaruar ende. Trajneri Julian Nagelsmann marshoi drejt e te gjyqtarët, dukshëm i mërzitur ndërsa kërkonte një shpjegim.
Pas vërshëllimës së fundit, transmetimet televizive treguan Nagelsmann duke iu afruar zyrtarëve të ndeshjes. Trajneri i ekipit kombëtar nuk dukej aspak i kënaqur ndërsa fliste drejtpërdrejt me ekipin e gjyqtarëve.
Skena përmblodhi në mënyrë të përkryer një ndeshje ku pothuajse çdo vendim i rëndësishëm ngjalli debate të ashpra.
Ekuadori kishte protestuar tashmë kundër golit të hershëm hapës 1-0 të Gjermanisë, duke argumentuar se Aleksandar Pavlovic e kishte kontrolluar topin duke bërë faul përpara golit të Leroy Sane.
Më vonë, Gjermanisë fillimisht iu dha një penallti, e cila më pas u anulua pas një rishikimi të VAR-it për shkak të një faulli nga Sane gjatë aksionit.
Joshua Kimmich ishte gjithashtu shumë i tërbuar gjatë ndeshjes në lidhje me një vendim në vijën anësore. Kjo i shtoi kaosit të përgjithshëm të një loje që supozohej t'i ofronte Gjermanisë kontroll taktik, por në fund u bë gjithnjë e më kaotike.
Fakti që Nagelsmann u përball me gjyqtarët menjëherë pas ndeshjes nxjerr në pah se sa thellë e ndikuan atë ngjarjet e natës.
Ndërsa kamerat televizive fillimisht e kapën momentin thjesht si një diskutim në fushë, një gjë është e sigurt: performanca e gjyqtarëve kundër Ekuadorit do të mbetet një temë kryesore diskutimi. /Telegrafi/