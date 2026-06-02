Mourinho ka një kërkesë prej 25 milionë eurosh për Real Madridin
Jose Mourinho mund të rikthehet në stolin e Real Madridit dhe, sipas raportimeve të fundit, trajneri portugez tashmë ka identifikuar objektivin e tij kryesor për afatin kalimtar të verës.
Në rast se rikthimi i tij në “Santiago Bernabeu” bëhet realitet, Mourinho do të kërkojë nga drejtuesit e klubit një përpjekje të veçantë për transferimin e mbrojtësit të djathtë të Interit, Denzel Dumfries.
Futbollisti holandez konsiderohet si përforcimi ideal për krahun e djathtë të mbrojtjes dhe shihet si një element kyç në projektin e ri që “The Special One” dëshiron të ndërtojë te madrilenët.
Sipas gazetarit italian Nicolo Schira, Dumfries është prioritet absolut për Mourinhon.
Mbrojtësi 30-vjeçar ka kontratë me Interin deri në vitin 2028, por klauzola e tij e lirimit prej 25 milionë eurosh do të jetë aktive gjatë muajit korrik, duke e bërë transferimin e tij një mundësi tërheqëse për klubet e interesuara.
Megjithatë, Real Madridi nuk do ta ketë të lehtë të sigurojë shërbimet e reprezentuesit holandez.
Liverpooli gjithashtu po monitoron situatën dhe konsiderohet një rival serioz në garën për nënshkrimin e Dumfries.
Raportet bëjnë të ditur se klubi madrilen ka nisur tashmë kontaktet me përfaqësuesit e lojtarit për të shqyrtuar mundësinë e një marrëveshjeje.
Nëse Mourinho rikthehet në kryeqytetin spanjoll, Denzel Dumfries pritet të jetë një nga emrat më të nxehtë në listën e transferimeve të Real Madridit gjatë verës. /Telegrafi/