Mourinho i kërkon personalisht Real Madridit transferimin e yllit të Galatasarayt
Sipas Tuttomercatoweb, klubi ambicioz i Serie A, Como, po shtyn fuqishëm për të siguruar shërbimet e mbrojtësit me përvojë të Galatasarayt, Davinson Sanchez, me synimin për të forcuar repartin defensiv.
Klubi italian raportohet se ka intensifikuar kontaktet direkte me gjigantët turq, duke kërkuar me ngulm një marrëveshje për transferim të përhershëm përpara sezonit historik në Ligën e Kampionëve.
Megjithatë, Como përballet me konkurrencë të fortë, pasi trajneri i Real Madridit, Jose Mourinho, ka shfaqur gjithashtu interes konkret për të siguruar firmën e mbrojtësit kolumbian.
Mourinho e njeh shumë mirë profilin e lojtarit, pasi më herët e ka drejtuar atë gjatë periudhës së tyre të përbashkët në Ligën Premier te Tottenhami.
Ndërsa Real Madrid po kërkon përforcime në mbrojtje, trajneri i Comos, Cesc Fabregas, mbetet i vendosur që të mposhtë gjigantët spanjollë në këtë garë të nxehtë për transferim.
Real Madridi deri më tani këtë verë ka kompletuar katër transferime, duke afruar Ibrahima Konaten, Marc Cucurellan, Bernardo Silvan dhe Denzel Dumfries.
‘Los Blancos’ janë ende në kërkim të një qendërmbrojtësi të ri dhe duket se tashmë i kanë vënë syrin reprezentuesit kolumbian./Telegrafi/