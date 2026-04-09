Këngëtarja e njohur shqiptare, Morena Taraku, ka festuar më 1 prill ditëlindjen e 33-të.

Megjithatë, ajo tani ka prezantuar për ndjekësit tortën gjigante dy metra.

Në një postim të ri në Instagram, artistja shihet duke u ngjitur në shkallë për të arritur tortën.

Foto: Instagram

"Dy metra tortë… dhe megjithatë nuk mjafton për ëndrrat e mia", ka qenë përshkrimi që i ka vënë postimit.

Të shumta qenë urimet që ka marrë në rrjete sociale nga miqtë e ndjekësit.

Morena ka kohë që është tërhiqur nga jeta publike, duke bërë një jetë të re në Turqi.

Ajo thuajse është shkëputur tërësisht nga muzika, ndonëse ka qenë pjesë e disa projekteve të tjera. /Telegrafi/

YjetMagazina