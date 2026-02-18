Momenti kur Rogerti e shtyn - Greta ‘shpërthen’ në sharje
Kanë ndodhur shumë situata pas spektaklit të së martës në Big Brother VIP Albania 5.
Një përplasje e madhe mes Selin e Rogertit mori gjithë vëmendjen në shtëpi.
Të përfshirë kanë qenë edhe konkurrentët e tjerë, pasi tanimë janë ndarë në grupe.
Në një moment shihet kur Rogerti e shtyn Gretën, e cila është kunata e Selin.
Ajo reagoi ashpër e madje në një moment edhe ka sharë, gjë që u ndal nga produksioni.
"Më shtyu o Rogert, çka po bën. Psikopat, maniak. Ore nuk më shtyen mua ai", u shpreh ajo.
Më pas banorët e tjerë e larguan dhe kjo situatë shkaktoi të qeshura mes tyre, për reagimin e saj. /Telegrafi/
