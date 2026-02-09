Të dielën në Big Brother VIP Kosova 4 u zhvillua një dasmë dhe çifti i përzgjedhur ishte Klodian Mihaj dhe Elijona Binakaj.

Ceremonia u zhvillua pak hapa larg shtëpisë së famshme, gjegjësisht në Klan Arena.

U organizua një event i magjishëm, ku dyshja shkëlqyen, Elijona me vello të bardhë e Klodi me një kostum bardh e zi.

Foto: TikTok

Për atmosferën në dasmë u përkujdes këngëtarja e njohur shqiptare, Yllka Kuqi.

Gjatë prerjes së tortës, një moment që mori vëmendjen, ishte kur derisa po e prente i ra në tokë.

Klodi gjithashtu pati një reagim pasi duket se kishte edhe emocione në lidhje me ngjarjen.

Dasma u organizua për lojë, por që pati edhe debate të shumta mes konkurrentëve. /Telegrafi/

