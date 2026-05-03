Modelja Logina Salah ngre zërin për vitiligon, merr shembull Michael Jackson: Njerëzit e keqkuptuan, ishte shumë e dhimbshme
Modelja dhe aktivistja për ndërgjegjësimin mbi vitiligon, Logina Salah, ka ndarë përvojën e saj personale, duke e lidhur edhe me historinë e legjendës së muzikës Michael Jackson.
Konkurrentja e parë e Miss Universe me vitiligo, ka treguar se vitiligo është një gjendje që ndikon jo vetëm në pamjen fizike, por edhe në vetëbesim dhe mënyrën se si të tjerët të shohin në shoqëri.
Sipas saj, një nga rastet më të njohura në botë mbetet Michael Jackson, i cili vuante nga kjo sëmundje në një pjesë të madhe të trupit, por shpesh është keqkuptuar nga publiku.
Ajo thekson se shumë njerëz gabimisht mendonin se ai kishte ndryshuar ngjyrën e lëkurës me dëshirë, ndërsa në fakt ai përballej me një gjendje mjekësore serioze që i kishte prekur mbi 70% të trupit. Kjo, sipas saj, solli shumë paragjykime dhe keqinterpretime gjatë viteve.
Modelja ka rrëfyer gjithashtu për eksperiencën e saj në konkurset e bukurisë, ku ka marrë pjesë në “Miss Universe 2024” dhe ka bërë histori si konkurrentja e parë me vitiligo.
Ajo thotë se ky moment ishte i rëndësishëm për të thyer barrierat dhe për të treguar se bukuria nuk ka një standard të vetëm.
Në fund, ajo thekson se ndarja e këtyre historive është e rëndësishme për të rritur ndërgjegjësimin dhe për të luftuar paragjykimet ndaj personave që jetojnë me vitiligo, duke përdorur edhe shembullin e Michael Jackson si një rast që shpesh është keqkuptuar nga publiku. /Telegrafi/