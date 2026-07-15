"Moana" mund t’i kushtojë Disneyt mbi 85 milionë euro, vihet në pikëpyetje strategjia e ribërjeve
Versioni me aktorë i "Moana" nga Disney ka pasur një hapje në kinema më të dobët se sa pritej.
Analistët vlerësojnë se studioja mund të humbasë të paktën rreth 85 milionë euro vetëm nga shfaqjet në kinema.
Filmi arkëtoi rreth 37 milionë euro në Amerikën e Veriut dhe 81 milionë euro në nivel global gjatë fundjavës së parë.
Foto: YouTube
Prodhimi kushtoi rreth 213 milionë euro, ndërsa marketingu edhe rreth 100 milionë euro.
Sipas analizës së Variety, filmi duhet të arrijë të paktën rreth 500 milionë euro të ardhura globale për të mbuluar kostot, pasi kinematë mbajnë afërsisht gjysmën e të ardhurave nga biletat.
Analistët thonë se publiku nuk e pa filmin si një ngjarje të re, por si një përsëritje të animacionit të vitit 2016.
Shumë shikues do të kishin preferuar një "Moana 3" sesa një ribërje të filmit origjinal.
- YouTube www.youtube.com
Kritikët e kanë cilësuar versionin e ri si pothuajse identik me filmin e animuar, megjithëse publiku i dha një vlerësim pozitiv.
Gjithashtu, koha e shkurtër mes filmit origjinal dhe vazhdimit të animuar ka bërë që nostalgjia për personazhet të mos jetë aq e madhe.
Pavarësisht rezultateve në kinema, Disney thekson se "Moana" mbetet një markë shumë e suksesshme, me mbi 22 milionë lodra të shitura, atraksione në më shumë se 40 parqe Disney dhe 26 miliardë dëgjime të kolonës zanore në platformat e transmetimit muzikor. /Telegrafi/