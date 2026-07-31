Kryeqyteti reagon pas pretendimeve ndaj shefit të kabinetit të Përparim Ramës, kërkon trajtim nga drejtësia
Kryeqyteti ka reaguar lidhur me materialet e publikuara që përmbajnë pretendime për parregullsi të mundshme në procesin e legalizimit të objekteve në Prishtinë ndaj shefit të kabinetit, Florent Maliqi, duke bërë të ditur se pret trajtimin e rastit nga Prokuroria dhe organet kompetente të drejtësisë.
Në reagimin e publikuar nga Komuna e Prishtinës thuhet se institucioni do të ofrojë bashkëpunim të plotë me organet e drejtësisë gjatë gjithë procesit.
“Kryeqyteti do të ofrojë bashkëpunim të plotë me organet e drejtësisë”, thuhet në reagim.
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Po ashtu, Komuna ka bërë të ditur se pas vendimit të Prokurorisë do të ndërmerren të gjitha veprimet dhe procedurat ligjore ndaj kujtdo që rezulton se ka shkelur ligjin.
“Pas vendimit të Prokurorisë, do t’i ndërmarrim pa asnjë hezitim të gjitha veprimet dhe procedurat ligjore ndaj kujtdo që rezulton se ka shkelur ligjin”, thuhet në reagimin e Kryeqytetit. /Telegrafi/