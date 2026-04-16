Miqësi me Selin jashtë Big Brother? Flet Miri
Ditën e djeshme (e mërkurë) finalistët e Big Brother VIP patën mundësinë të zhvillonin intervistat e tyre në Top Albania Radio.
Gjatë intervistës në Big Brother Radio, moderatorja Jonida Aliçkolli ka intervistuar finalistin Miri.
Sa i përket raportit me Selin, jashtë Big Brother, ai tha: "Me Selin është nisur me miqësi, unë jam i hapur, jam njerëzor, jam i vërtetë në emocionet e mia".
"Mezi presim të dalim në jetën reale, atje do kemi forma të tjera komunikimesh, bisedimesh miqësish".
"Për Loren jam mërzitur shumë, ka qenë banorja e parë që ka qenë mikesha ime. E shikoja në sytë e saj që ajo nuk e ndjente veten që të ishte ne lojë, por u mërzita për të. Jam mërzitur për Selinën".
Selin nga ana tjetër ka hatërmbetje të mëdha me Mirin, pasi në shumë raste nuk i ka pëlqyer qasja që ka pasur me të.
Finalja e madhe e këtij edicioni do të mbahet të shtunën, 18 prill. /Telegrafi/
