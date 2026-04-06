Ministria e Drejtësisë në RMV: Protesta e sotme tregoi një përpjekje për të manipuluar qytetarët nga struktura të caktuara politike
Ministria e Drejtësisë në Maqedoninë e Veriut respekton të drejtën për të protestuar si një nga të drejtat themelore demokratike të çdo qytetari. Shprehja e lirë e pikëpamjeve dhe iniciativave përmes tubimeve publike është një segment i rëndësishëm i një shoqërie demokratike dhe kontribuon në avancimin e dialogut publik, thuhet në reagimin e Ministrisë së Drejtësisë pas përfundimit të protestës së studentëve të cilët kërkuan respektimin e gjuhës shqipe në institucione.
"Megjithatë, me keqardhje vërejmë se protesta e sotme tregoi edhe një herë një përpjekje për të manipuluar qytetarët nga strukturat politike që për më shumë se dy dekada kanë marrë pjesë drejtpërdrejt në krijimin e kushteve të këqija në sistemin e drejtësisë", njoftojnë nga Ministria e Drejtësisë.
Nga atje thonë se roli i një partie të caktuar opozitare dhe veprimet e tyre në kontekstin e protestave aktuale janë veçanërisht shqetësuese. Veprime të tilla ngrenë dyshime për një përpjekje për manipulim publik dhe instrumentalizim duke nxitur çështje të ndjeshme dhe përdorimin e dukshëm të retorikës etnike për të arritur qëllime politike afatshkurtra.
“Në këtë kontekst, mungesa e përdorimit të simboleve shtetërore në protestën e sotme është gjithashtu e dukshme, gjë që tregon më tej kapacitetin demokratik të organizatorëve dhe qëndrimin e tyre ndaj shtetit dhe rendit kushtetues. Lidhur me kërkesat që lidhen me dhënien e provimit të jurisprudencës, Ministria e Drejtësisë thekson dhe konfirmon edhe një herë se ai zhvillohet në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi. Ky është një provim profesional që nuk është një procedurë administrative, por një mekanizëm për sigurimin e cilësisë dhe ekspertizës në sistemin gjyqësor”, thonë nga Ministria e Drejtësisë./Telegrafi/