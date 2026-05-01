Siljanovska-Davkova: Le të ndërtojmë një shoqëri në të cilën puna vlerësohet
Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Punës, presidentja Gordana Siljanovska-Davkova dërgoi një mesazh për qytetarët, duke theksuar rëndësinë e të drejtave të punëtorëve dhe drejtësisë sociale.
“Si presidente e të gjithë qytetarëve, ju kujtoj se kemi detyrim të ndërtojmë një shoqëri në të cilën puna vlerësohet dhe çmohet, dhe të drejtat sociale dhe ekonomike realizohen”, shkroi presidentja Siljanovska-Davkova në një mesazh me rastin e 1 Majit – Ditës Ndërkombëtare të Punës.
Siç theksoi presidentja, edhe këtë vit, 1 Maji na kujton luftën e gjatë, të vështirë, të drejtë dhe dinjitoze të punëtorëve për njohjen e punës si burim dhe krijues vlerash.
“Festa e sotme është provë se revolta vendimtare e punëtorëve për një ditë pune tetë-orëshe, e nisur në Çikago nga mbi 10,000 punëtorë në vitin 1886, dhe pas më shumë se një shekulli, ende frymëzon dhe bën thirrje për unitet dhe solidaritet midis punëtorëve në luftën për të drejtat e tyre, punëdhënësve që të rishqyrtojnë qëndrimin ndaj tyre dhe atyre në pushtet që të shqyrtojnë politikën ekonomike dhe sociale përmes prizmit të demokracisë.
Festimi i Ditës së Punës në mbi 160 vende është një moment i vërtetë për t’u përballur me pyetjet ende aktuale: a i respektojmë normat e pranuara përgjithësisht të së drejtës ndërkombëtare të punës?; a jemi vetëm kushtetues, apo në realitet, një shtet social?; a është drejtësia sociale një ideal apo një realitet?; a vlerësohet siç duhet puna, d.m.th. a shpërblehen punëtorët në mënyrë të drejtë për punën e tyre dhe a mund të përparojnë sipas njohurive dhe përpjekjeve të tyre?; a janë ata të sigurt në vendin e punës?; a ka raste të punës së detyruar dhe pse?; a është çdo punë e disponueshme për të gjithë, në kushte të barabarta?; a ka çdo punonjës të drejtë për pushim të paguar ditor, javor dhe vjetor?; cili është qëndrimi i partnerëve kolektivë ndaj marrëveshjeve kolektive dhe të drejtës për grevë?, theksoi Siljanovska-Davkova.
Ajo theksoi se gëzimi i të drejtave ekonomike dhe sociale nga punëtorët varet nga përgjigjet e pyetjeve të lartpërmendura, të cilat nga ana tjetër përcaktojnë fushëveprimin dhe cilësinë e të drejtave të tyre kulturore.
Siljanovska-Davkova theksoi se nuk duhet të harrojmë se organizimi sindikal, e drejta për të protestuar dhe dialogu social janë parakushte për një ekuilibër midis interesave ekonomike dhe drejtësisë sociale.
“Si presidente e të gjithë qytetarëve, ju kujtoj se kemi detyrim të ndërtojmë një shoqëri në të cilën puna vlerësohet, dhe të drejtat sociale dhe ekonomike realizohen! Le t’i trajtojmë punëtorët si kapital të vlefshëm shoqëror, nëse duam t’i mbajmë këtu, ose t’i sjellim në shtëpi. Le të kuptojmë se vetëm punëtorët e kënaqur mund të jenë punëtorë dhe produktivë”, tha Siljanovska-Davkova, duke i uruar të gjithë qytetarët për 1 Majin