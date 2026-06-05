Vitin e kaluar në Gjermani lindën 1.620 foshnja nga prindër nga Maqedonia e Veriut
Numri i përgjithshëm i qytetarëve të Maqedonisë së Veriut të regjistruar si të huaj që jetojnë në Gjermani deri në dhjetor të vitit të kaluar ishte 161.120, që është mbi 2.000 më shumë se në vitin 2024 kur ky numër ishte 158.995, sipas të dhënave nga Zyra Federale Gjermane e Statistikave.
Nga viti 2015 deri në vitin 2025, numri i qytetarëve të Maqedonisë së Veriut të regjistruar si të huaj në Gjermani është rritur me mbi 65.000.
Vala e emigrimit të qytetarëve të RMV-së në Gjermani në shekullin e 21-të është aq e madhe sa ka çuar në një trend të lindjes së fëmijëve RMV-së në tokën gjermane. Konkretisht, statistikat tregojnë se vetëm vitin e kaluar, 1.620 të porsalindur kanë lindur në Gjermani nga "të huaj nga Maqedonia"", njoftojnë nga "Bloomberg Adria" bazuar në të dhënat nga Zyra Federale Gjermane e Statistikave.
Një numër në rritje i fëmijëve me origjinë nga RMV po lindin jashtë vendit, më shumë në Gjermani, gjë që është një tregues tjetër i pasojave afatgjata të emigrimit të popullsisë së aftë për punë. Të dhënat tregojnë se diaspora vazhdon të rritet, ndërsa pamja demografike vendase përballet me një rënie të shkallës së natalitetit dhe emigrim të vazhdueshëm të familjeve të reja.
Gjermania mbetet një nga destinacionet më të dëshirueshme për qytetarët të RMV-së që kërkojnë mundësi më të mira ekonomike, të ardhura më të larta dhe një të ardhme më të sigurt për fëmijët e tyre. Mijëra qytetarë nga RMV janë zhvendosur atje vitet e fundit, dhe disa prej tyre tashmë po krijojnë familje dhe po lindin fëmijë, gjë që kontribuon në rritjen e numrit të fëmijëve të lindur në maternitetet gjermane nga prindër me origjinë nga RMV./Telegrafi/